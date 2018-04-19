Пятерка самых ожидаемых автоновинок пекинского мотор-шоу

В столице Китая Пекине 25.04.2018 года стартует всемирная автовыставка. Мероприятие сделает как всегда много открытий среди именитых автобрендов и новичков. Но сегодня мы рассмотрим пятерку самых ожидаемых автомобилей этого мотор-шоу от автоэкспертов.

Первенство автоэксперты отдали удлиненной версии Audi Q5 L. В Китае продажи данной автомодели стартуют летом этого года.

Вторым в обсуждаемом рейтинге значится BMW iX3 в модном для Китая тренде — электрокроссовер.

Премиальный вседорожник Bentley Bentayga V8 расположился на третьей позиции. Машину наделили мощным агрегатом на 550 л.с. Максимум скорости зафиксирован на отметке 290 кмч.

Четвертый в списке — Buick . В этом году на пекинском мотор-шоу покажут концепт-кар Enspire Concept, а также Velite 6 с гибридным и полным электроприводом.

Пятое крайнее место автоэксперты выделили DS X E-Tense Concept. Французский концепт-кар — это взгляд на автомобиль будущего, которые по мнению автоконструкторов будут широко представлены по всему миру уже к 2035 году.