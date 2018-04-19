Jaguar представил 300-сильные Sport-версии XE и XF

От стандартных моделей новинки отличаются расширенным списком оборудования, а также особенностями в оформлении экстерьера и интерьера.

Под капотом Jaguar XE 300 Sport и XF 300 Sport располагается турбированная «четверка» объемом 2,0 литра, отдача которой составляет 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Разгон с нуля до первой «сотни» составляет 5,7 секунды у XE, тогда как XF выполняет это упражнение за 5,9 секунды.

У версии 300 Sport внешние зеркала, задний спойлер, радиаторная решетка окрашены в серый. Кроме того, автомобили можно укомплектовать колесами 19 или 20 дюймов, брендированными тормозными суппортами, а для кузова предлагаются особые оттенки.

Особенностью интерьера 300-сильных «спортивных» XE и XF стала контрастная желтая прострочка кожаного салона, специальные накладки на пороги, информационно-развлекательная система Touch Pro с тачскрином диагональю 10 дюймов, накладки на педали из алюминия и безрамочное салонное зеркало заднего вида с автозатемнением.

Обе модели Jaguar доступны на российском рынке с бензиновыми «четверками» объемом 2,0 литра и «шестерками» объемом 3,0 литра, а также двухлитровыми турбодизелями. Мощность моторов составляет от 200 до 380 л.с. Стартовая цена седана XE составляет 2 206 000 рублей, а XF можно купить за 2 810 000 рублей минимум.

Отметим, в прошлом году на европейском рынке было реализовано 18 999 единиц Jaguar XE, хотя, годом ранее объем продаж составил 24 461 автомобиля. У Jaguar XF в прошлом году тоже снизились продажи — 12 501 штук по сравнению с 16 024 машинами в 2016-м. Выпуск спецверсии, возможно, поможет производителю слегка оживить продажи.

Вероятно, покупатели автомобилей британской марки начали выбирать кроссоверы, которые в линейке Jaguar появились недавно. Для сравнения, если в марте 2018 года на российском рынке было продано 28 седанов XF и 26 — XE, то на кросс F-Pace пришлось 113 единиц, а на E-Pace — 102 штуки.

По материалам: www.kolesa.ru