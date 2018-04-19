Ещё
Jaguar представил 300-сильные Sport-версии XE и XF
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jaguar представил 300-сильные Sport-версии XE и XF 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
От стандартных моделей новинки отличаются расширенным списком оборудования, а также особенностями в оформлении экстерьера и интерьера.
Под капотом Jaguar XE 300 Sport и XF 300 Sport располагается турбированная «четверка» объемом 2,0 литра, отдача которой составляет 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Разгон с нуля до первой «сотни» составляет 5,7 секунды у XE, тогда как XF выполняет это упражнение за 5,9 секунды.
У версии 300 Sport внешние зеркала, задний спойлер, радиаторная решетка окрашены в серый. Кроме того, автомобили можно укомплектовать колесами 19 или 20 дюймов, брендированными тормозными суппортами, а для кузова предлагаются особые оттенки.
Особенностью интерьера 300-сильных «спортивных» XE и XF стала контрастная желтая прострочка кожаного салона, специальные накладки на пороги, информационно-развлекательная система Touch Pro с тачскрином диагональю 10 дюймов, накладки на педали из алюминия и безрамочное салонное зеркало заднего вида с автозатемнением.
Обе модели Jaguar доступны на российском рынке с бензиновыми «четверками» объемом 2,0 литра и «шестерками» объемом 3,0 литра, а также двухлитровыми турбодизелями. Мощность моторов составляет от 200 до 380 л.с. Стартовая цена седана XE составляет 2 206 000 рублей, а XF можно купить за 2 810 000 рублей минимум.
Отметим, в прошлом году на европейском рынке было реализовано 18 999 единиц Jaguar XE, хотя, годом ранее объем продаж составил 24 461 автомобиля. У Jaguar XF в прошлом году тоже снизились продажи — 12 501 штук по сравнению с 16 024 машинами в 2016-м. Выпуск спецверсии, возможно, поможет производителю слегка оживить продажи.
Вероятно, покупатели автомобилей британской марки начали выбирать кроссоверы, которые в линейке Jaguar появились недавно. Для сравнения, если в марте 2018 года на российском рынке было продано 28 седанов XF и 26 — XE, то на кросс F-Pace пришлось 113 единиц, а на E-Pace — 102 штуки.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Внешность нового внедорожника Mercedes-Maybach рассекретили до премьеры Кроссовер Honda за миллион рублей: представлена обновлённая версия Новый Hyundai Palisade: первые изображения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки открытия Крымского моста47
В РФ объяснили рост цен на бензин133
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции3
Казахстан закрыл границу с Россией81
Светская львица лишилась двух элитных авто за день2
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение