Какие кроссоверы выпускали в СССР

Считается, что родоначальником современных кроссоверов был американский AMC Eagle, выпускавшийся с 1979 по 1987 год. Как всегда, вся слава досталась американцам — и ничего, что в Советском Союзе подобные автомобили разрабатывались гораздо раньше.

Штатовский «Орел» весьма напоминал современный тип кроссовера как по общей концепции, так и по техническому содержанию. У него был кузов легкового AMC Concord, увеличенный дорожный просвет и полноприводная трансмиссия. Что же, у отечественных специалистов не хватило пороха помериться талантами с заокеанскими инженерами? Отнюдь нет. Были и в нашем отечестве свои пророки.

Кстати говоря, уже при первом знакомстве с их творчеством на ум моментально приходит пословица о том, что новое — это хорошо забытое старое. Оказывается, вот откуда у наших современных маркетологов появилась уверенность, что кроссоверами можно называть полноприводные седаны с повышенным клиренсом…

Родом из 40-х «ГАЗ-61» — это первый советский легковой автомобиль повышенной проходимости с приводом на четыре колеса, а его модификация «ГАЗ-61-73» — первая в мире полноприводная легковушка с кузовом «седан». Модель была создана в 1938 году, а выпускалась с 1939-го. Производство седана велось мелкими партиями с 1941 по 1945 год. На машину устанавливался 4,5-литровый двигатель мощностью до 85 л.с. Он потреблял примерно 15 литров топлива и позволял разогнать авто по ровному шоссе до 107 км/ч. Автомобиль предназначался для советских военачальников. Именно на нем всю войну проездил маршал Иван Степанович Конев

Неудачная комбинация

К выпуску автомобиля Горьковский автозавод приступил в середине 1955 года. Он представлял собой некую комбинацию нескольких моделей. Точнее сказать, двух: полноприводное шасси было разработано на базе узлов и агрегатов армейского «ГАЗ-69», а несущий усиленный кузов взят от «ГАЗ-М20 Победа». Управлять машиной было весьма нелегко: она гудела, гремела, с трудом вписывалась в повороты. Слабенький 55-сильный мотор с натугой разгонял ее до максимальных 90 км/ч. Зато у нее был первый в СССР омыватель лобового стекла и радиоприемник. Всего за три года было выпущено 4667 таких автомобилей.

«Проходимец» для Брежнева

Опытная модификация, вооруженная полным приводом, также являлась «симбиозом» — в ее конструкции уживались агрегаты «УАЗ-469» и несущий кузов от «ГАЗ-24 Волга». В серийное производство автомобиль так и не пошел, но в 1974 году было выпущено 5 экземпляров. Все они были распределены между Горьковским обкомом партии, милицией и военными, кроме одного автомобиля, который был отправлен в охотничий заповедник «Завидово», где возил Л. И. Брежнева. На ходу машина отличалась громким воем и сильными вибрациями, издаваемыми коробкой передач. До настоящего времени дожило как минимум два экземпляра «ГАЗ-24-95».

Мощности не хватило

Автомобиль сходил с конвейера Московского завода малолитражных автомобилей (МЗМА) в 1957–1958 годах. Он представлял собой полноприводную версию «Москвича-402» и «Москвича-407». От доноров его отличали усиленный несущий кузов и доработки шасси. В движение машину приводил двигатель мощностью до 45 л.с. Выпуск этой модели был прекращен в связи с недостатком производственных мощностей, которые были загружены куда более выгодной экономически и политически экспортной программой. Всего завод произвел 7580 экземпляров полноприводных «Москвичей» в кузове «седан» и 1515 универсалов.

Источник