BMW X3 M обнаружен фотошпионами

Новые снимки будущего BMW X3 M уже выложены в сеть.

Но испанские журналисты уверяют, что будет доступна улучшенная комплектация.

Итак, исходная версия располагает двигателем битурбо V6 с объемом в 3 литра. При таких параметрах мотор сможет выдавать 450 лошадиных сил.

Однако если заказать дополнительный пакет обновлений, то мощность повысится еще на 25 единиц. Ко всему еще можно добавить полный привод.

Также улучшенный пакет предполагает агрессивные внешние черты, включая укрупненную решетку радиатора и размещение спойлера на крыше. Продумана и тормозная система, позволяющая водителю уютно себя чувствовать на крутых поворотах.

Улучшенный пакет предполагает жесткую подвеску, которая сделает автомобиль более послушным. Вдобавок к этому предусмотрены колеса в 20 дюймов.

Ожидается, что BMW X3 M будет доступен уже к концу этого года. С «заряженной» версией данного автомобиля придется немного подождать. Ее появление запланировано на первую половину 2019 года.