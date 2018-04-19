«АвтоВАЗ»: изображения в СМИ нового внедорожника не имеют отношения к будущим моделям

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Компания «АвтоВАЗ» отвергла свое отношение к появившимся в СМИ изображениям нового внедорожника Lada . Об этом рассказал ТАСС представитель «Автоваза».

"Безусловно, это изображение автомобиля никак не относится к текущему или будущему модельному ряду Lada. Но мы рады, что увлекающиеся дизайном, любящие рисовать автомобили люди черпают вдохновение в нашем новом корпоративном стиле", — рассказал он.