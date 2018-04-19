«АвтоВАЗ»: изображения в СМИ нового внедорожника не имеют отношения к будущим моделям 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Компания «АвтоВАЗ» отвергла свое отношение к появившимся в СМИ изображениям нового внедорожника Lada. Об этом рассказал ТАСС представитель «Автоваза».
"Безусловно, это изображение автомобиля никак не относится к текущему или будущему модельному ряду Lada. Но мы рады, что увлекающиеся дизайном, любящие рисовать автомобили люди черпают вдохновение в нашем новом корпоративном стиле", — рассказал он.
Ранее в четверг в СМИ появились изображения большого внедорожника Lada, который мог бы расширить текущую линейку автозавода в стиле дизайна кроссовера X-Ray. На днях «АвтоВАЗ» уже представил новую модель Lada Vesta Cross в кузове седан, также продолжающую эту линию дизайна.