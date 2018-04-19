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Появились фото концепта большого внедорожника Lada
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Появились фото первого концепта большого внедорожника Lada 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В распоряжении "Газеты.Ru" оказались фотографии неофициального концепта первого большого внедорожника "АвтоВАЗа".
Изображения предоставил создатель новинки — российский дизайнер Александр Шторм. Автомобиль с рабочим названием Lada XXL, если бы его действительно разрабатывали в Тольятти, мог бы возглавить линейку повышенной проходимости и встать в модельном ряду над Lada Vesta SW Cross, Lada XRAY и Lada 4x4.
Отечественным соперником машины такого класса на российском рынке мог бы быть только УАЗ "Патриот". Иностранных конкурентов больше — Kia Sorento и Hyundai Grand Santa Fe, Volkswagen Touareg и Teramont, BMW X5 и Mercedes-Benz G-класса, Toyota Land Cruiser и ряд других.
Созданный концепт обладает чертами X-дизайна Lada последних лет и больше всего похож на универсал Vesta SW Cross. Интересно, что предыдущим известным творением дизайнера была машина совсем другой марки — осенью появились кадры концепта "Волга-2020", хотя на самом Горьковском заводе после неудачи с "Сайбером" об имени легендарной советской "Волги" пока стараются не вспоминать.
Как мог бы выглядеть первый большой внедорожник от "АвтоВАЗа", можно посмотреть в фотогалерее "Газеты.Ru".
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