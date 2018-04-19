Компания Cadillac сделала новый президентский лимузин

Автомобиль, предназначенный для президента США Дональда Трампа , как ожидается, будет представлен летом 2018 года. Пока же в сети доступны лишь изображения прототипа в камуфляже. Предполагается, что за основу был взят флагман бренда Cadillac CT6.

Как сообщает Fox News, компания Cadillac поставляет лимузины в секрутную службу США с 1993 года. Последний раз парк автомобилей обновлялся почти 10 лет назад — в 2009 годую Так что сейчас Дональд Трамп передвигается на машинах, которые достались ему в наследство от Барака Обамы

Технические характеристики «Трамповоза» пока засекречены. Но известно, что бронированный автомобиль президента САШ укомплектован пуленепробиваемыми стёклами толщиной 130 мм, системой ночного видения, герметичной бронекапсулой, защитой от химоружия, бронированным топливным баком. Есть и оружие — гранатомёты и помповые ружья.