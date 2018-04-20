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Назван лучший на юге России дилер Audi
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Назван лучший на юге России дилер Audi 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
По итогам работы в 2017 году, дилерское предприятие «Ауди Центр Сочи», входящее в состав автомобильного холдинга «Ключавто», получило награду «Лучший дилер Южного и Северо-Кавказского округов 2017». Кроме того, автоцентр также отметили первым местом в категориях «Лучший отдел продаж» и «Лучший отдел маркетинга» также по итогам прошлого года. Награду вручили представители Audi Russia. Конкурс среди дилерских предприятий бренда Audi в России оценивал такие области работы, как: продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом; маркетинговая активность дилерского центра; послепродажное обслуживание клиентов; архитектура дилерского центра. Для объективной оценки и сравнения показателей были выделены 8 общих номинаций для дилерских предприятий и 4 номинации в отдельных областях работы автоцентров.
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