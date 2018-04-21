Corvette ZR1 — Pace Car на грядущую «Индианаполис-500»

«Индианаполис-500» ждём уже в следующем месяце, и Chevrolet рассказала, что пейс-каром на гонке станет новый Corvette ZR1.

Corvette ZR1 в ходе уик-энда в Индианаполисе поработает пейс-каром. Авто для этой цели является относительно стандартным, но при том оснащено дополнительными огнями, несёт уникальную ливрею. Его также отличает пакет ZTK: подвеска ещё более спортивная, регулируемое заднее антикрыло из углеродного волокна.

Конечно, тормозную систему Brembo, электронный дифференциал отметить нужно. Машина плюс «награждена» 19— и 20-дюймовыми колёсами на резине Michelin Pilot Sport Cup 2.

Мощность исходит от 6,2-литрового двигателя LT5 V8. Он дарит 765 л.с., обеспечивает 968 Нм. Мотор «подружен» с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Всё это позволяет спорткару ускоряться с 0 до 60 миль/ч за 2,85 секунды и достигать максимальной скорости в 341 км/ч.

В компании Chevrolet отметили, что у них особая связь с данной гонкой, поскольку бренд был образован в 1911 году — в том же году прошла и первая Indy 500.

По словам президента Indianapolis Motor Speedway, «Corvette ZR1 2019 года — невероятно быстрая машина, которая идеально подходит для Indy 500».