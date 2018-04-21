Ещё
Corvette ZR1 — Pace Car на грядущую «Индианаполис-500»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Corvette ZR1 — Pace Car на грядущую «Индианаполис-500» 

Car.ru 12 минут назад
Фото: Car.ru
«Индианаполис-500» ждём уже в следующем месяце, и Chevrolet рассказала, что пейс-каром на гонке станет новый Corvette ZR1.
Corvette ZR1 в ходе уик-энда в Индианаполисе поработает пейс-каром. Авто для этой цели является относительно стандартным, но при том оснащено дополнительными огнями, несёт уникальную ливрею. Его также отличает пакет ZTK: подвеска ещё более спортивная, регулируемое заднее антикрыло из углеродного волокна.
Конечно, тормозную систему Brembo, электронный дифференциал отметить нужно. Машина плюс «награждена» 19— и 20-дюймовыми колёсами на резине Michelin Pilot Sport Cup 2.
Мощность исходит от 6,2-литрового двигателя LT5 V8. Он дарит 765 л.с., обеспечивает 968 Нм. Мотор «подружен» с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Всё это позволяет спорткару ускоряться с 0 до 60 миль/ч за 2,85 секунды и достигать максимальной скорости в 341 км/ч.
В компании Chevrolet отметили, что у них особая связь с данной гонкой, поскольку бренд был образован в 1911 году — в том же году прошла и первая Indy 500.
По словам президента Indianapolis Motor Speedway, «Corvette ZR1 2019 года — невероятно быстрая машина, которая идеально подходит для Indy 500».
Car.ru: последние новости
Audi приоткрыла завесу над электрическим кроссовером E-tron АВТОВАЗ отзовет 82 автомодели линейки LADA из-за сбоев в системе ЭРА-ГЛОНАСС Представлен новый шикарный автомобиль Chevrolet Corvette ZR1
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УАЗик протестировали на бездорожье в США69
Казахстан закрыл границу с Россией81
Водительские права подорожают в полтора раза6
В Монако представили российский спорткар23
Как уволили «непотопляемого гаишника»2
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение