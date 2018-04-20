Cуперкар Chevrolet Corvette ZR1 стал автомобилем безопасности на гонке Indy 500

Мощнейшая версия суперкара Chevrolet Corvette — ZR1, стала официальным автомобилем безопасности на гонке Indy 500, которая пройдёт 27 мая 2018 года. Это уже 15-й «Корвет», который будет пейс-каром на знаменитом овале. Грядущая 102-я гонка Indianapolis 500 станет 29-й по счёту, когда пелотон возглавит автомобиль марки Chevrolet. Впервые это произошло в 1948 году, когда машиной безопасности стал кабриолет Chevrolet Fleetmaster Six.

Стоит отметить, что компания Chevrolet была основана в 1911-м году. В этом же году была проведена самая первая гонка Indy 500, в которой принимал участие один из создателей бренда — гонщик Луи Шевроле, а также его братья Артур и Гастон. Более того, Гастон Шевроле является одним из победителей знаменитой гонки — он выиграл «500 миль Индианаполиса» в 1920 году.

Как отметил президент Indianapolis Motor Speedway (IMS) Дуглас Боулс, сотрудничество Chevrolet и IMS — одно из самых длительных и успешных в автоспорте. Кроме поставки пейс-каров, американкий производитель участвует в Indy 500 и как поставщик моторов, причём за более чем столетнюю историю гонки, болиды с двигателями американской компании неоднократно приходили к финишу первыми. Дабы отметить столь длительное сотрудничество, 27 мая на знаменитый овал в Индианаполисе выйдут все 15-ть Chevrolet Corvette, бывшие пейс-карами. В том числе, естественно, новый Chevrolet Corvette ZR1.

Напомним, Chevrolet Corvette ZR1 был представлен на автосалоне в Дубае (ОАЭ) в ноябре 2017 года. Суперкар оснащается 6,2-литровым двигателем V8 LT5 с компрессором и специальной системой двойного впрыска топлива. Мощность автомобиля — 765 л.с. Пару мотору составляет восьмиступенчатый «автомат». Разгон с нуля до 96 км/ч — 2,85 секунды. Максимальная скорость — 341 км/ч.

Chevrolet Corvette ZR1, ставший самым мощным пейс-каром на Indy 500, оснащается опциональным пакетом ZTK Performance Package, в который входят передний сплиттер из углеродного волокна, заднее крыло High Wing, шины Michelin Pilot Sport Cup 2, а также специально настроенное шасси и подвеска Magnetic Ride Control. Также у него есть алюминиевые диски (19-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади), электронный дифференциал с ограниченным скольжением, интегрированная система безопасности, видеорегистратор, специальная ливрея.