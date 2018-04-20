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Озвучены цены обновлённого седана Hyundai Sonata Hybrid
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Озвучены цены обновлённого седана Hyundai Sonata Hybrid 

LiveCars.Ru 59 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
Компания Hyundai Motor Company запускает официальные продажи обновлённого гибридного седана Hyundai Sonata Hybrid 2018 модельного года. Американские дилеры корейского бренда просят за «зелёную» новинку не менее $26 385, что эквивалентно 1 605 000 рублей.
Как отмечают наши североамериканские коллеги, обновлённый гибридный седан Hyundai Sonata Hybrid оказался на 500 долларов дешевле «дореформенной» модели. При этом у автомобиля расширился список стандартного оснащения.
Например, в арсенале обновлённого седана Hyundai Sonata Hybrid значится система мониторинга «слепых» зон, которая предлагается уже в самом доступном исполнении модели. В компании уверены, что «посвежевший» седан предлагает ещё более привлекательное соотношение цены и качества.
Напомним. Премьера обновлённого гибридного седана Hyundai Sonata Hybrid состоялась в рамках автосалона в Чикаго-2018. «Зеленый» автомобиль, как и его обычная версия, получил пересмотренный дизайн экстерьера, благодаря чему стал выглядеть ещё более привлекательнее.
Что касается технического оснащения. В движение 4-дверная модель приводится 4-цилиндровым бензиновым мотором 2.0 GDI (154 л.с.) и 51-сильным электрическим двигателем. Суммарная отдача — 193 лошадиные силы. Трансмиссия — 6АКП. Также в оснащение седана Hyundai Sonata Hybrid входит аккумуляторная батарея на 1,76 кВт/ч.
В компании отмечают, что у обновлённого гибридного седана Hyundai Sonata Hybrid улучшилась топливная экономичность, благодаря более ёмкому аккумулятору и оптимизированной эффективности работы гибридной трансмиссии.
В зависимости от комплектации, обновлённый гибридный седан Hyundai Sonata Hybrid 2018 модельного года может быть оснащён панорамным люком, светодиодной светотехникой, беспроводной зарядкой, обогревом рулевого колеса и многими другими «прелестями».
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