Озвучены цены обновлённого седана Hyundai Sonata Hybrid

Компания Hyundai Motor Company запускает официальные продажи обновлённого гибридного седана Hyundai Sonata Hybrid 2018 модельного года. Американские дилеры корейского бренда просят за «зелёную» новинку не менее $26 385, что эквивалентно 1 605 000 рублей.

Как отмечают наши североамериканские коллеги, обновлённый гибридный седан Hyundai Sonata Hybrid оказался на 500 долларов дешевле «дореформенной» модели. При этом у автомобиля расширился список стандартного оснащения.

Например, в арсенале обновлённого седана Hyundai Sonata Hybrid значится система мониторинга «слепых» зон, которая предлагается уже в самом доступном исполнении модели. В компании уверены, что «посвежевший» седан предлагает ещё более привлекательное соотношение цены и качества.

Напомним. Премьера обновлённого гибридного седана Hyundai Sonata Hybrid состоялась в рамках автосалона в Чикаго-2018. «Зеленый» автомобиль, как и его обычная версия, получил пересмотренный дизайн экстерьера, благодаря чему стал выглядеть ещё более привлекательнее.

Что касается технического оснащения. В движение 4-дверная модель приводится 4-цилиндровым бензиновым мотором 2.0 GDI (154 л.с.) и 51-сильным электрическим двигателем. Суммарная отдача — 193 лошадиные силы. Трансмиссия — 6АКП. Также в оснащение седана Hyundai Sonata Hybrid входит аккумуляторная батарея на 1,76 кВт/ч.

В компании отмечают, что у обновлённого гибридного седана Hyundai Sonata Hybrid улучшилась топливная экономичность, благодаря более ёмкому аккумулятору и оптимизированной эффективности работы гибридной трансмиссии.

В зависимости от комплектации, обновлённый гибридный седан Hyundai Sonata Hybrid 2018 модельного года может быть оснащён панорамным люком, светодиодной светотехникой, беспроводной зарядкой, обогревом рулевого колеса и многими другими «прелестями».