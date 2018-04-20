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Toyota Supra ценой не обрадует
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Toyota Supra ценой не обрадует 

CarClub 34 минуты назад
Фото: CarClub
Вице-президент европейского подразделения «Тойоты» Геральд Килманн заявил, что новая Supra будет сильно отличаться по цене от последнего спорткупе марки — GT 86. «Дешевой машина не будет», — отрезал топ-менеджер. Точную стоимость, по всей видимости, объявят еще не скоро. Пока не названа даже дата показа самой двухдверки.
Ранее своим заявление расстроил фанатов модели и главный инженер проекта Supra Тетсуи Тада. Как оказалось, спорткар нового поколения не будет оснащаться классической механической коробкой. По словам конструктора, преселективный робот позволит гораздо лучше раскрыть потенциал двигателя.
А вот что за мотор поставят на двухдверку, пока достоверно неизвестно. Предполагается гибрид, а также чисто бензиновая версия с рядной «турбошестеркой» отдачей порядка 350 л.с. Первому как раз и прочат роботизированную коробку, тогда как вторая модификация станет оснащаться 8-ступенчатым автоматом. Весьма вероятно появление задне— и полноприводного исполнений.
Напомним, что выпуск «Супры» предыдущего поколения завершился еще в 2002 году. Проект по созданию преемницы вошел в активную фазу три года назад. Toyota даже извинилась за то, что новое купе делают так долго. В Женеве ждали премьеру серийной машины, но японцы показали только очередной прототип. С тех пор — за месяц с небольшим — Toyota успела завершить выпуск модели Avensis и представить свежие генерации Corolla и RAV4.
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