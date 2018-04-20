Toyota Supra ценой не обрадует

Вице-президент европейского подразделения « Тойоты » Геральд Килманн заявил, что новая Supra будет сильно отличаться по цене от последнего спорткупе марки — GT 86. «Дешевой машина не будет», — отрезал топ-менеджер. Точную стоимость, по всей видимости, объявят еще не скоро. Пока не названа даже дата показа самой двухдверки.

Ранее своим заявление расстроил фанатов модели и главный инженер проекта Supra Тетсуи Тада. Как оказалось, спорткар нового поколения не будет оснащаться классической механической коробкой. По словам конструктора, преселективный робот позволит гораздо лучше раскрыть потенциал двигателя.

А вот что за мотор поставят на двухдверку, пока достоверно неизвестно. Предполагается гибрид, а также чисто бензиновая версия с рядной «турбошестеркой» отдачей порядка 350 л.с. Первому как раз и прочат роботизированную коробку, тогда как вторая модификация станет оснащаться 8-ступенчатым автоматом. Весьма вероятно появление задне— и полноприводного исполнений.

Напомним, что выпуск «Супры» предыдущего поколения завершился еще в 2002 году. Проект по созданию преемницы вошел в активную фазу три года назад. Toyota даже извинилась за то, что новое купе делают так долго. В Женеве ждали премьеру серийной машины, но японцы показали только очередной прототип. С тех пор — за месяц с небольшим — Toyota успела завершить выпуск модели Avensis и представить свежие генерации Corolla и RAV4.