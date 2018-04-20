АвтоВАЗ рассказал о самых популярных цветах

Цветовые предпочтения российских покупателей не отличаются от общемировых. В наибольшем почете — белый, черный и различные варианты серебристого. Проявляется у нас и набирающий силу тренд на так называемые природные оттенки. И у АвтоВАЗа есть, что предложить клиентам.

По словам представителей марки, оранжевые « Лады » выбирают 2% покупателей. Этот оттенок был популярен 40 лет назад и сейчас активно завоевывает поклонников. За первый квартал текущего года было продано больше «Лад» оранжевого колера, чем за весь 2017-й. К слову, приучать россиян к ярким цветам начал еще Бу Андерссон (теперь уже позапрошлый глава АвтоВАЗа).

Впервые в современной истории оранжевый цвет появился на «Калине» второго поколения в 2013 году. Он назывался «Магма» и позже стал доступен для «Гранты». Сейчас его сменил «Апельсин», в который окрашивают также и внедорожники Lada 4x4. Хэтчбек XRAY в первые месяцы продаж предлагался в ярком оттенке «Фреш», а сейчас оранжевый «металлик» под названием «Марс» является фирменным для вседорожных «Вест», седана и универсала.