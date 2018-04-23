Ещё
Новый рекорд продаж KIA в Европе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый рекорд продаж KIA в Европе 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Новый рекорд продаж KIA в Европе Период первых трех месяцев 2018 года стал в истории KIA самым лучшим с точки зрения объема продаж кварталом на авторынке ЕС. Сообщается, что в объеме всех продаж KIA на автомобильном рынке Европы машины на альтернативных источниках топлива занимают теперь 10-процентную долю.
По данным ACEA, за первый квартал 2018 года KIA продала на европейском рынке 131 434 ед. авто. Это на 5,2% выше продаж за тот же период прошлого года (124 987 авто). За отчетный период динамика роста продаж KIA опередила общерыночные показатели в Европе (напомним, что автомобильные продажи выросли в ЕС лишь на 0,6%). Доля экологичных автомобилей (гибридов и электрокаров) в структуре европейских продаж марки KIA достигла 10% (годом ранее — 7,7%). Среди моделей KIA с самыми высокими продажами на рынке ЕС в отчетный квартал стоит отметить KIA Picanto — 18 573 ед. авто (+12,4%), KIA Stonic — 15 170 ед., а также KIA Sportage. Напомним, что ранее KIA заявляла о планах по выпуску до 2025 год 16-и новых высоэкологичных авто. Первая модель из этой партии новинок выйдет в свет до конца этого года.
Добавим, что, согласно данным «Автостат Инфо», модель KIA Sportage стала бестселлером продаж корейской марки на российском рынке новых SUV в первом квартале 2018 года.
«Автостат Инфо»: последние новости
Аналитики назвали самые популярные в России «Мерседесы» Рейтинг российского рынка пикапов в I квартале возглавил UAZ Pickup За I квартал продажи KIA в сегменте SUV увеличились на 55%
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Китайцы клонировали шестиколесный «Гелендваген»1
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
На Украине в 52 раза сократилось производство автомобилей1
Какой кроссовер выбрать при бюджете до 800 000 рублей
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение