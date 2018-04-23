Новый рекорд продаж KIA в Европе

Новый рекорд продаж KIA в Европе Период первых трех месяцев 2018 года стал в истории KIA самым лучшим с точки зрения объема продаж кварталом на авторынке ЕС . Сообщается, что в объеме всех продаж KIA на автомобильном рынке Европы машины на альтернативных источниках топлива занимают теперь 10-процентную долю.

По данным ACEA, за первый квартал 2018 года KIA продала на европейском рынке 131 434 ед. авто. Это на 5,2% выше продаж за тот же период прошлого года (124 987 авто). За отчетный период динамика роста продаж KIA опередила общерыночные показатели в Европе (напомним, что автомобильные продажи выросли в ЕС лишь на 0,6%). Доля экологичных автомобилей (гибридов и электрокаров) в структуре европейских продаж марки KIA достигла 10% (годом ранее — 7,7%). Среди моделей KIA с самыми высокими продажами на рынке ЕС в отчетный квартал стоит отметить KIA Picanto — 18 573 ед. авто (+12,4%), KIA Stonic — 15 170 ед., а также KIA Sportage . Напомним, что ранее KIA заявляла о планах по выпуску до 2025 год 16-и новых высоэкологичных авто. Первая модель из этой партии новинок выйдет в свет до конца этого года.

Добавим, что, согласно данным «Автостат Инфо», модель KIA Sportage стала бестселлером продаж корейской марки на российском рынке новых SUV в первом квартале 2018 года.