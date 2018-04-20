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Ford F-150 Limited 2019 получит двойную выхлопную систему и новый бампер
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Ford F-150 Limited 2019 получит двойную выхлопную систему и новый бампер 

Car.ru 20 минут назад
Фото: Car.ru
Популярная модель Ford F-150 известна многообразием возможностей для конфигураций пикапа.
В автомобиле может изменяться длина сидений, количество дверей, внутренние материалы, колеса и моторы — и это всего лишь верхушка айсберга.
За этим следуют различные модификации, включающие XL, XLT, Lariat, King Ranch, Raptor, Platinum.
С таким количеством вариантов нет ничего удивительного в том, чтобы текущее поколение F-150 вновь оказалось на дорожных испытаниях, получив несколько обновлений. Напомним, что Ford F-150 Limited 2019 тоже недавно проводил испытания. При этом видимые изменения незначительны, за то появилось много полезных вещей и внутри и снаружи.
Заметь разницу можно лишь в переработанном заднем бампере, где теперь встроена двойная система выхлопа. Это похоже на то, что сделали со своими грузовиками Ram и GM.
Как и нынешний грузовик модель Ford F-150 Limited 2019 года, получит 3,5-литровый мотор Ford EcoBoost соединенный с 10-скоростной АКПП. Мощность двигателя составляет 375 л.с.
Limited F-150 2019 будет ездить на 22-дюймовых алюминиевых колесах, что является стандартным для автомобиля, дополняя его внешний вид и соответствуя цене.
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