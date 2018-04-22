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Тюнеры ателье Roush Performance представили свою версию пикапа Ford F-250
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Тюнеры ателье Roush Performance представили свою версию пикапа Ford F-250 

Daily-Motor 22 апреля 2018
Фото: Daily-Motor
Тюнеры из известного ателье Roush Performance представили на суд общественности доработанную версию пикапа Ford F-250. В рамках программы доработок модернизированная версия американского пикапа обзавелась множеством визуальных новшеств, а также получила новое название — Ford Rousch Super Duty F-250.
Главной особенностью дизайна этого автомобиля стал агрессивный внешний облик. Кроме того, тюнеры поработали над подвеской автомобиля, сделав ее более «внедорожной». Дополнили картину 20-дюймовые колеса, обутые в покрышки BFGoodrich KO2 All-Terrain, а также спортивная выхлопная система.
Приобрести тюнинг-пакет от Roush Performance для модели Ford F-250 можно по цене в 13 тысяч 880 долларов или 850 тысяч рублей по актуальному курсу.
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