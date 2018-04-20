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Китайский кроссовер Changan COS1 рассекретили до официальных показов
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Китайский кроссовер Changan COS1 рассекретили до официальных показов 

Car.ru 50 минут назад
Фото: Car.ru
Автопроизводитель из Китая Changan решил создать специальную молодежную линейку моделей под именем COS. Первой автомоделью линейки станет кроссовер. Над его разработкой и трудятся инженеры-конструкторы автокомпании.
Из имеющихся данных, можно отметить силовой агрегат. В обсуждаемой автомодели он представлен полуторалитровым турбомотором на 178 л.с. с шестиступенчатой коробкой-автоматом. Про оснащение автоновинки полным приводом пока что информации не поступало.
Про внутреннее оснащение известно, что в салоне имеется мультимедиа система с вертикально расположенным сенсорным монитором. Передние кресла отапливаются и вентилируются. Машина также оснащена адаптивным круиз-контролем.
Из внешних данных стоит отметить восемнадцатидюймовые колесные диски и светодиодную оптику.
Габаритные размеры Changan COS1:
длина — 4,83 метра;
ширина — 1,87 метра;
высота — 1,78 метра;
колесная база — 2,8 метра.
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