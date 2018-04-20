Китайский кроссовер Changan COS1 рассекретили до официальных показов

Автопроизводитель из Китая Changan решил создать специальную молодежную линейку моделей под именем COS. Первой автомоделью линейки станет кроссовер. Над его разработкой и трудятся инженеры-конструкторы автокомпании.

Из имеющихся данных, можно отметить силовой агрегат. В обсуждаемой автомодели он представлен полуторалитровым турбомотором на 178 л.с. с шестиступенчатой коробкой-автоматом. Про оснащение автоновинки полным приводом пока что информации не поступало.

Про внутреннее оснащение известно, что в салоне имеется мультимедиа система с вертикально расположенным сенсорным монитором. Передние кресла отапливаются и вентилируются. Машина также оснащена адаптивным круиз-контролем.

Из внешних данных стоит отметить восемнадцатидюймовые колесные диски и светодиодную оптику.

Габаритные размеры Changan COS1:

длина — 4,83 метра;

ширина — 1,87 метра;

высота — 1,78 метра;

колесная база — 2,8 метра.