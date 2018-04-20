Паркетник Changan COS 1 полностью рассекретили

Компания COS рассекретила свой первый семиместный паркетник в сети за несколько дней до презентации. Отметим, что автопроизводитель позиционирует себя как ультрасовременный и молодёжный бренд, который выпускает продукцию исключительно для этого сегмента покупателей.

Мировая премьера новинки Changan COS 1 должна состоятся через пять дней в рамках Пекинского автосалона. Эксперты отмечают, что главным преимуществом нового кроссовера станет его достаточно простая конструкция и платформа. Под капотом автомобиля, по предварительным данным, может быть установлен только один мотор, объёмом в полтора литра и отдачей в сто семьдесят восемь лошадиных сил. Работать силовая установка может вместе с коробкой автомат на шесть ступеней механического или автоматического типа.

В список стандартной комплектации нового кроссовера входят восхитительные восемнадцатидюймовые диски, камеры кругового обзора, система мультимедиа под управлением тачскрина, круиз-контроль адаптивного типа, а также головная оптика со светодиодами.