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Паркетник Changan COS 1 полностью рассекретили
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Паркетник Changan COS 1 полностью рассекретили 

Daily-Motor 40 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания COS рассекретила свой первый семиместный паркетник в сети за несколько дней до презентации. Отметим, что автопроизводитель позиционирует себя как ультрасовременный и молодёжный бренд, который выпускает продукцию исключительно для этого сегмента покупателей.
Мировая премьера новинки Changan COS 1 должна состоятся через пять дней в рамках Пекинского автосалона. Эксперты отмечают, что главным преимуществом нового кроссовера станет его достаточно простая конструкция и платформа. Под капотом автомобиля, по предварительным данным, может быть установлен только один мотор, объёмом в полтора литра и отдачей в сто семьдесят восемь лошадиных сил. Работать силовая установка может вместе с коробкой автомат на шесть ступеней механического или автоматического типа.
В список стандартной комплектации нового кроссовера входят восхитительные восемнадцатидюймовые диски, камеры кругового обзора, система мультимедиа под управлением тачскрина, круиз-контроль адаптивного типа, а также головная оптика со светодиодами.
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