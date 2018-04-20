Ещё
Первенец нового суббренда Changan: официальные изображения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первенец нового суббренда Changan: официальные изображения 

Карельские вести 9 минут назад
Фото: Карельские вести
Публичная премьера вседорожника состоится на следующей неделе в рамках Пекинского автосалона.
О создании нового суббренда компания Changan объявила в январе этого года. Марку назвали COS, как расшифровывается это обозначение — китайцы не сообщили. С введением нового бренда в Changan рассчитывают привлечь более молодую аудиторию, предлагая «больше» автомобиля за меньшие деньги.
Первенцем марки стал семиместный кроссовер COS 1° (да, именно с «градусом»). Вероятно, вседорожник базируется на одной из моделей Changan, но на какой именно — пока неизвестно. Длина кросса равна 4 830 мм, ширина — 1 868 мм, высота — 1 775 мм, размер колесной базы составляет 2 800 мм.
Оснащение у COS 1° действительно «богатое», в арсенале модели значатся: светодиодные фары, 18-дюймовые диски, камеры кругового обзора, панорамная крыша, мультимедийная система с расположенным вертикально сенсорным экраном. Также для модели предусмотрены адаптивный круиз-контроль, обогрев и вентиляция передних кресел, автопарковщик.
Под капотом установлена бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 178 л.с. (280 Нм). Мотор сочетается с шестиступенчатым «автоматом». Пока нет данных о том, будет ли у новинки полный привод. Отметим, у некоторых моделей Changan есть полноприводные версии — например, у «паркетника» CS75, который недавно появился и в России.
Официальный дебют COS 1° пройдет 25 апреля на Пекинском мотор-шоу. О планах Changan вывести COS за пределы домашнего рынка не сообщается.
Ранее новые суббренды появились еще у нескольких китайских компаний. Так, Chery представила марку Jetour, Zotye создала бренд Traum, а Great Wall — ORA.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Внешность нового внедорожника Mercedes-Maybach рассекретили до премьеры Кроссовер Honda за миллион рублей: представлена обновлённая версия Nissan построил внедорожник для туризма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции4
Появились фото концепта большого внедорожника Lada3
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы сроки открытия Крымского моста47
Как уволили «непотопляемого гаишника»2
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение