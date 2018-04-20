Неизвестные «Фольксвагены»

Мы продолжаем знакомить с малоизвестными автомобилями популярных брендов. На очереди — Volkswagen , в копилке которого есть неожиданные седаны, пикапы, внедорожники, минивэны… Даже спорткары. Как выглядят самые необычные «Народные автомобили» и что объединяет немецкую компанию с Ford — читайте в этом материале.

На самом деле, модель Gol в России знакома — второе поколение компактного хэтчбека продавалось у нас под именем Pointer в середине прошлого десятилетия. Ну а на родине «Гола», в Бразилии, модель выпускается с 1980 года, сменив три поколения и являясь по сей день самым популярным «Фольксвагеном» в стране. Были на роду Gol как спортивные модификации (GTS и GTI), так и кроссоверные (Gol Rallye). В целом успешную жизнь на конвейере периодически омрачали лишь посредственные результаты краш-тестов.

Ближайшим родственником модели Gol является пикап Saveiro, который тоже создан для рынка Латинской Америки. Технически это тот же Gol (с тем же набором поколений), но в более практичном с точки зрения грузоподъемности кузове и с посадочной схемой 2+2. Нынче Saveiro оснащается одним литровым и парой 1,6-литровых атмосферных двигателей, которые развивают 72, 110 и 120 лошадиных сил соответственно. Последний, к слову, работает на смеси бензина и этанола.

А вот седан на базе модели Gol зовется Voyage, и выпускается он (с перерывами) с 1983 года и по наши дни. Несмотря на то, что Voyage внешне очень похож на популярнейший в России Polo Sedan, «тележки» у машины разные: Voyage построен на платформе BX, которая разрабатывалась специально для латиноамериканского рынка. Моторы у него те же, что и у Saveiro и Gol. В свое время первое поколение Voyage продавалось в США и называлось оно…

Даже если вы слышали о Volkswagen Fox, вы вряд ли осознаете весь масштаб этой модели: по большому счету, Fox продавали чуть ли не везде, кроме Восточной Европы! В ЮАР под именем Fox долгое время продавалась Jetta первого поколения, в США, как было сказано ранее, — компактный седан на базе Gol первого поколения, а в Бразилии… В Бразилии субкомпактная «Лисичка» продается до сих пор, имея целую вереницу модификаций. В начале 2000-х Fox продавался даже в Западной Европе, заменяя экономичный Lupo, но бразильско-немецкий хэтч раскупали не особо охотно, хотя цена была крайне привлекательной.

Ошибки нет — модель действительно называется Suran. Во всяком случае, так ее называют в Аргентине, Чили и Уругвае. А вот в других странах у нее имена менее выразительные: в Бразилии — SpaceFox, в Мексике — SportVan, в Алжире — Fox Plus. Suran представляет собой микровэн на базе модели Fox, который, продавайся он в Западной Европе, стоял бы на ступеньку ниже Touran-а. У него такая же колесная база, как и «Фокса» (2645 миллиметров) и те же двигатели объемом 1,6 литра. Продажи Suran стартовали в 2006 году.

Volkswagen 1600

Популярный в Западной Европе Volkswagen Typ 3 продавался и в Бразилии… Правда, продавался из рук вон плохо: седан прожил на конвейере с 1968 по 1970 год, универсал — чуточку дольше, до 1976-го. Причина провала модели, что говорится», «налицо»: автомобиль, превращенный для латиноамериканского рынка в угловатый «чемодан на колесах», сходу получил прозвище «Coffin Joe» в честь бразильского кинематографиста фильмов ужасов. И никого не интересовало, что модель реально подготовили для местных условий — например, передняя подвеска была заменена на другую, от «Жука».

Бразильский рынок длительное время был закрыт для импортных машин, поэтому свободных сегментов в нем было огромное множество. И бразильское подразделение Volkswagen, обладающее достаточной автономностью внутри глобальной структуры компании из Вольфсбурга, в 1969 году решило заполнить ее спорткаром. Эта затея, впрочем, потерпела фиаско: с 1972 по 1976 было продано чуть более 10 тысяч купе с оппозитными четырехцилиндровыми двигателями воздушного охлаждения. Часть из них (670 штук) была отправлена на экспорт, преимущественно в Нигерию. А вот в Европу официально попал лишь один SP2. Большую часть элементов спорткар получил от популярного семейного Typ 4 — предшественника модели Passat, — и немного от все того же «Жука».

Дабы усилить на европейском рынке позиции пикапа Caddy, в конце 80-х Volkswagen вывел на рынок модель Taro — отца нынешнего Amarok. Однако даже малоопытный автомобилист заметит подвох, и немудрено — Volkswagen Taro является лицензированной копией Toyota Hilux пятого поколения. На такой шаг Toyota и Volkswagen решились исходя из общих интересов: Volkswagen нужен был пикап побольше при минимальных затратах на разработку, а Toyota — полноценный выход на европейский рынок пикапов. Хотя выпускался Taro довольно долго, с 1989 по 1997 год, продажи оказались ниже ожиданий обеих компаний, а потому продолжения пикап с грузоподъемностью в 1 тонну и моторами Toyota так и не получил… до прихода Amarok, разумеется.

Volkswagen Apollo

Раз уж зашел разговор о лицензионных копиях — вот еще одна. Volkswagen Apollo прожил очень короткую жизнь (с 1990 по 1992 год) и продавался только лишь в Бразилии, потому что в Западной Европе вряд ли бы кто-то позарился на Ford Orion с эмблемой Volkswagen. Впрочем, даже в Бразилии двухдверный седан продавался крайне скверно, хотя и цена была привлекательной, и моторов на выбор было две штуки — 1,6— и 1,8-литровый (у каждого из которых было под две модификации, работающие на бензине и смеси бензина с этанолом).

Фактически Passat Lingyu, созданный для китайского рынка, построен на агрегатной базе Volkswagen Passat B5+, однако если присмотреться к задней двери, то можно заметить, что неопускаемая секция окна интегрирована в дверь — точь-в-точь как на первой возрожденной Skoda Superb ! Необычный седан продавался в КНР с 2005 по 2010 год включительно. Двигателей для модели было предложено три: два рядных, четырехцилиндровых (с рабочим объемом 1,8 и 2 литра соответственно), а также 2,8-литровый V6.

Volkswagen K70 В конце 60-х компания Volkswagen приобрела некогда великую немецкую фирму NSU, поэтому с 1970 года NSU K70, который выпускался с 1969 года, стал называться Volkswagen K70. Довольно иронично, но именно К70 стал самым радикальным Volkswagen своего времени, будучи первой моделью из Вольфсбурга с передним приводом и жидкостным охлаждением расположенного спереди двигателя. Увы, эта революционность К70 и погубила (ведь дилеры Volkswagen годами пропагандировали совершенно другие ценности), поэтому уже в 1974 году К70 канул в лету.

Наследник «Кюбельвагена» Iltis в 70-е и 80-е годы был главным внедорожником немецких вооруженных сил: из 9547 построенных машин около 8800 были переданы именно на армейские нужды ФРГ. Однако Iltis эксплуатировался вооруженными силами и других стран — таких, как Канада и Бельгия. Переднемоторный полноприводный внедорожник выпускался с 1978 по 1988 год, пока были заказы от государства, но в середине 80-х его начал активно вытеснять более многофункциональный «Гелендваген» и производство свернули. А ведь Iltis был не только воякой, но и участником «Париж-Дакар» — отнюдь не самым успешным, правда.

Volkswagen Typ 147 Fridolin