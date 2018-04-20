BMW испытывает версию X3 M Competition

Баварцы усердно трудятся над BMW X3 M. Параллельно в работе находится еще более горячая штучка Competition. Более быстрая, более мощная и более острая.

Будущая X3 M будет иметь трехлитровый шестицилиндровый двигатель biturbo мощностью 450 л.с. В версии Competition из этого движка выжмут 475 л.с. Под новинку перенастроят и систему полного привода. Говорят, что по настройкам она будет похожа на М5.

Чтобы подчеркнуть особый статус серии, BMW X3 M Competition будет иметь более агрессивный дизайн. Появятся более широкие воздухозаборники, спойлер, большие тормозные диски и, разумеется, соответствующие шильдики, сообщающие миру, что это особая серия. Инженеры перенастроят подвеску, чтобы автомобиль чувствовался более спортивным. Говорят, езда будет жестче, чем в обычной «эмке».

По слухам, X3 M должен появиться в продаже до конца года. Версия Competition выйдет с задержкой на несколько месяцев. Предположительно, в начале 2019 года.

Фото: PalBaySpyShots