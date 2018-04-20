Ford Kuga 2020 тестируют в новом кузове

После дебюта нового поколения компактного бестселлера Ford Focus , остается лишь вопросом времени, когда новая платформа "голубого овала" даст жизнь кроссоверу-однобазнику. Речь идет о третьей генерации кроссовера Ford Kuga , который представят в 2019 году, а пока обкатывают на дорогах США неподалеку от штаб-квартиры Ford в Диборне, штат Мичиган.

Естественно, новый Kuga 2020 (известный в Штатах под именем Escape) обзаведется совершенно новой "физиономией". Как видно на свежих шпионских фотографиях, кроссовер уже получил серийный кузов с новыми головными фарами и решеткой радиатора. Нос автомобиля стал более мощным и отвесным, а графика фар — более четкой, сегментированной. По слухам, многое в стиле Kuga 3 будет унаследовано от Focus 4.

В то же время, несмотря на совершенно новую архитектуру, сохранит кроссовер и некоторое сходство с предшественником, дабы не упустить "фамильную" связь поколений. Из видимых отличий стоит подчеркнуть более объемистую корму и резко поднимающуюся заднюю стойку — это говорит о большем просторе в салоне для задних пассажиров и увеличенном багажном отделении.

Не исключено, что с новой генерацией Kuga получит семиместный салон в одной из модификаций, по крайней мере, чисто визуально для третьего "детского" ряда места будет достаточно.

Под задним бампером прототипа на фото красуются два патрубка выхлопной системы, разнесенные по флангам. Видимо, эта модель приводится в движение базовым 1.5-литровым 3-цилиндровым бензиновым двигателем. Для топовых версий мотористы производителя подготовят турбированный 2.0 EcoBoost. Также были сообщения о появлении гибрида Kuga. Все силовые агрегаты будут работать в паре с 9-диапазонным "автоматом".

Если процесс тестирования предсерийных прототипов не выявит никаких серьезных недочетов, то мы можем увидеть готовую к запуску в производство версию нового Ford Kuga уже в январе 2019 года на автосалоне в Детройте.