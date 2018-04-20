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Представлен новый шикарный автомобиль Chevrolet Corvette ZR1
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Представлен новый шикарный автомобиль Chevrolet Corvette ZR1 

Car.ru 17 минут назад
Фото: Car.ru
Chevrolet раскрыл подробности по Corvette ZR1.
Он должен проверить свои силы на ралли, которое пройдет традиционно в Индианаполисе.
О гоночном болиде (кстати, 15 по счету) известно, что его снабдят мотором, способном вместить в себя 6,2 литра. Они выдадут на гора 755 лошадиные силы. Не удивительно, что при такой начинке автомобиль вполне сможет разогнаться до 100 километров всего лишь за 2,8 секунд.
Скоростной максимум 341 километров час претендует на то, чтобы сделать новичка в линейке Corvette самым быстрым за всю историю существования модели.
Естественно, что мощность отразиться и во внешнем виде машины. Утолщенное заднее крыло, традиционная расцветка на кузовах и дверях.
Вообще следует отметить, что нынешние Indianapolis 500 будут особенными в своем роде. На дистанцию выйдут все 14 предыдущих представителей Corvette. Это знаменательное событие должно состояться 28 мая текущего года.
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