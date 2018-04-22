Cadillac XT6 готовится «порвать» Lincoln Aviator

Слухи о 7-местном кроссовере Cadillac муссируются в прессе уже довольно давно. Да, полноразмерный рамный Escalade остается мега-популярным у себя на родине (и не только) и его корона флагмана линейки Cadillac неприкосновенна. Однако далеко не всем нравится его «тележка» грузового типа и соответствующая управляемость.

Таким образом, без большого семиместного SUV, вместительного, комфортного, послушного, экономичного и с современным несущим кузовом, компания проходит мимо огромной аудитории состоятельных семейств. Злейший конкурент-соотечественник Lincoln страдает от аналогичного пробела в ассортименте, но представив очень сильный концепт Aviator, люксовый бренд уже запланировал его серийное производство на 2019 год.

А что же Cadillac? Чем ответит компания, только что уволившая генерального директора Йохана де Найшена после череды периодов с падением продаж? Кажется, производитель «взялся за ум» и в Сети появилось первое тому доказательство — неподалеку от испытательного полигона Cadillac в Милфорде фотошпионами был «засечен» крупный SUV с тремя рядами сидений в салоне, который выйдет в мир, предположительно, под именем Cadillac XT6.

Пока что автомобиль прикрыт толстым камуфляжным обвесом и это не позволяет разглядеть детали его экстерьера. Тем не менее, кажется, что новинка выполнена в едином стиле со среднеразмерным седаном CT5. Широкая фальш-радиаторная решетка XT6 окружена характерными головными фарами. В профиль модель слегка похожа на вместительный минивэн, но мускулистые колесные арки и стремительные подштамповки выдают настоящего атлета.

Новый Cadillac XT6 будет служить роскошным транспортом для семей и больших компаний, поэтому разработчики настроены сделать пребывание каждого пассажира в своем автомобиле максимально комфортным. Для этого кроссовер получил большую стеклянную панорамную крышу, а дополнительная практичность обеспечена рейлингами.

Задняя часть XT6 еще более спортивна с расположенным в верхней части спойлером и скошенной формой задних боковых стекол, при этом сохранены строгие четкие черты, обеспечивающие автомобилю очень взвешенный и самодостаточный стиль.

Что касается технической стороны вопроса, то модель построена на базе удлиненной GM-овской платформы C1XX от Buick Enclave Chevrolet Traverse , таким образом, салон новинки будет просторным даже в области заднего ряда сидений. Под капотом нового Cadillac, вероятнее всего, найдет себе применение 3.6-литровый V6 мощностью 310 л.с. и с 366 Нм крутящего момента. Пару мотору составит 8-ступенчатый «автомат», который, опционально, способен передавать момент на обе оси.

Дабы не опоздать к разделу рынка окончательно, Cadillac XT6 будет представлен уже в ноябре этого года на автошоу в Лос-Анджелесе, присоединившись к растущему портфолио кроссоверов марки, ныне состоящего из Cadillac XT4 и XT5.