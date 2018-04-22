Ещё
Cadillac XT6 готовится «порвать» Lincoln Aviator
Далее:
Читайте также:
Ещё

Cadillac XT6 готовится «порвать» Lincoln Aviator 

Allroader.ru 18 минут назад
Фото: Allroader.ru
Слухи о 7-местном кроссовере Cadillac муссируются в прессе уже довольно давно. Да, полноразмерный рамный Escalade остается мега-популярным у себя на родине (и не только) и его корона флагмана линейки Cadillac неприкосновенна. Однако далеко не всем нравится его «тележка» грузового типа и соответствующая управляемость.
Таким образом, без большого семиместного SUV, вместительного, комфортного, послушного, экономичного и с современным несущим кузовом, компания проходит мимо огромной аудитории состоятельных семейств. Злейший конкурент-соотечественник Lincoln страдает от аналогичного пробела в ассортименте, но представив очень сильный концепт Aviator, люксовый бренд уже запланировал его серийное производство на 2019 год.
А что же Cadillac? Чем ответит компания, только что уволившая генерального директора Йохана де Найшена после череды периодов с падением продаж? Кажется, производитель «взялся за ум» и в Сети появилось первое тому доказательство — неподалеку от испытательного полигона Cadillac в Милфорде фотошпионами был «засечен» крупный SUV с тремя рядами сидений в салоне, который выйдет в мир, предположительно, под именем Cadillac XT6.
Пока что автомобиль прикрыт толстым камуфляжным обвесом и это не позволяет разглядеть детали его экстерьера. Тем не менее, кажется, что новинка выполнена в едином стиле со среднеразмерным седаном CT5. Широкая фальш-радиаторная решетка XT6 окружена характерными головными фарами. В профиль модель слегка похожа на вместительный минивэн, но мускулистые колесные арки и стремительные подштамповки выдают настоящего атлета.
Новый Cadillac XT6 будет служить роскошным транспортом для семей и больших компаний, поэтому разработчики настроены сделать пребывание каждого пассажира в своем автомобиле максимально комфортным. Для этого кроссовер получил большую стеклянную панорамную крышу, а дополнительная практичность обеспечена рейлингами.
Задняя часть XT6 еще более спортивна с расположенным в верхней части спойлером и скошенной формой задних боковых стекол, при этом сохранены строгие четкие черты, обеспечивающие автомобилю очень взвешенный и самодостаточный стиль.
Что касается технической стороны вопроса, то модель построена на базе удлиненной GM-овской платформы C1XX от Buick Enclave и Chevrolet Traverse, таким образом, салон новинки будет просторным даже в области заднего ряда сидений. Под капотом нового Cadillac, вероятнее всего, найдет себе применение 3.6-литровый V6 мощностью 310 л.с. и с 366 Нм крутящего момента. Пару мотору составит 8-ступенчатый «автомат», который, опционально, способен передавать момент на обе оси.
Дабы не опоздать к разделу рынка окончательно, Cadillac XT6 будет представлен уже в ноябре этого года на автошоу в Лос-Анджелесе, присоединившись к растущему портфолио кроссоверов марки, ныне состоящего из Cadillac XT4 и XT5.
Allroader.ru: последние новости
Audi e-Tron обрастает подробностями Ford Kuga 2020 тестируют в новом кузове (Фото) Nissan Armada Mountain Patrol зовет покорять вершины и опустошать бензоколонки
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция19
Казахстан закрыл границу с Россией81
Составлен топ лучших автомобилей для поездок на дачу12
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор5
УАЗик протестировали на бездорожье в США73
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение