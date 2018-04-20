BMW X3 M первым из кроссоверов получит спорт-пакет Competition

«Заряженный» кроссовер BMW X3 M, который должен дебютировать до конца года, первым из линейки вседорожников получит комплект Competition Package. По данным издания Motor.es, он будет включать в себя увеличение отдачи двигателя, другие настройки управляющей электроники и системы полного привода — они будут такие же, как у седана M5.

Под капотом базового BMW X3 M установят трехлитровую рядную «шестерку» с двумя турбинами. Отдача мотора составит 456 лошадиных сил. Машины с Competition Package получит тот же агрегат, однако его мощность увеличится до 482 сил.

От «гражданского» кроссовера BMW X3 M будет отличаться более агрессивным обвесом с увеличенными воздухозаборниками, спортивными тормозными механизмами, заниженной подвеской и выхлопной системой со сдвоенными патрубками.

Он станет самым мощным в линейке X3 — сейчас это место занимает модификация M40i, которая оснащается 3,0-литровой рядной «шестеркой» мощностью 360 лошадиных сил и 500 Нм момента. С нуля до 100 километров в час BMW X3 M40i способен разгоняться за 4,8 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.