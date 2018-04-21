Ещё
Кроссовер BMW X3 M получит спортивный пакет Competition
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроссовер BMW X3 M получит спортивный пакет Competition 

Daily-Motor 21 апреля 2018
Фото: Daily-Motor
Как сообщают испанские автомобильные СМИ со ссылкой на собственные источники, «заряженный» кроссовер BMW X3 M первым в линейке SUV-моделей баварцев получит спортивный пакет Competition. Презентация этой модели состоится до конца 2018 года.
Новый спортпакет для этого «паркетника» будет включать в себя форсированный мотор, иные настройки электроники и полного привода, аналогичные тем, которые задействуют для седана M5.
Приводить в движение базовую версию BMW X3 M будет 3-литровый 6-цилиндровый твин-турбированный агрегат мощностью 456 лошадиных сил. Модификация с пакетом Competition будет оснащена этим же мотором, однако его производительность вырастет до 482 «лошадок».
От обычной версии кроссовера X3 M модификация с пакетом Competition будет отличаться наличием более агрессивного аэроднамического обвеса с крупными воздухозаборниками, спортивными тормозами, а также заниженной подвеской и сдвоенной выхлопной системой.
Daily-Motor: последние новости
Обновленную Lada Granta FL вновь сфотографировали на дорогах Тольятти Mitsubishi Lancer возродится в виде кроссовера Самым быстрым внедорожником в мире стал Nissan Qashqai
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Китайцы клонировали шестиколесный «Гелендваген»
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Какой кроссовер выбрать при бюджете до 800 000 рублей
Новая схема мошенничества с ОСАГО1
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение