Кроссовер BMW X3 M получит спортивный пакет Competition

Как сообщают испанские автомобильные СМИ со ссылкой на собственные источники, «заряженный» кроссовер BMW X3 M первым в линейке SUV-моделей баварцев получит спортивный пакет Competition. Презентация этой модели состоится до конца 2018 года.

Новый спортпакет для этого «паркетника» будет включать в себя форсированный мотор, иные настройки электроники и полного привода, аналогичные тем, которые задействуют для седана M5.

Приводить в движение базовую версию BMW X3 M будет 3-литровый 6-цилиндровый твин-турбированный агрегат мощностью 456 лошадиных сил. Модификация с пакетом Competition будет оснащена этим же мотором, однако его производительность вырастет до 482 «лошадок».

От обычной версии кроссовера X3 M модификация с пакетом Competition будет отличаться наличием более агрессивного аэроднамического обвеса с крупными воздухозаборниками, спортивными тормозами, а также заниженной подвеской и сдвоенной выхлопной системой.