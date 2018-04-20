Не только кроссоверы: первые фото нового седана Chery

Китайскую «четырехдверку» могут представить уже через несколько дней.

Снимки нового седана Chery без какого-либо камуфляжа растиражировали «поднебесные» СМИ. Судя по шильдику, расположенному на багажной двери, новинку назвали Arrizo 6. Ранее в Сети появлялась информация о том, что Чери готовит к дебюту новую «четырехдверку», ее заводской индекс — M1D. Скорее всего, речь шла именно об этой модели.

В линейке марки Arrizo 6, вероятно, займет нишу между «четырехдверками» Arrizo 5 и Arrizo 7. Хотя некоторые китайские медиа утверждают, что длина «шестерки» равна около 4 700 мм — то есть, модель окажется крупнее нынешнего флагманского седана Arrizo 7 (4 652 мм). Дизайн передней части Arrizo 6 выполнен в новом фирменном стиле Chery. В частности седан получил радиаторную решетку, узкие фары и противотуманки, как у кроссовера Tiggo 8.

По предварительным данным, Arrizo 6 будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, знакомой по другим моделям Chery. Например, такой же двигатель есть в гамме и Arrizo 5 (в версии Sport), и Arrizo 7. Отдача мотора — 147 л.с. (210 Нм), он работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Для флагманского Arrizo 7 еще предусмотрена 152-сильная версия этого двигателя.

Ожидается, что публичная премьера Chery Arrizo 6 состоится в рамках Пекинского автосалона, который откроется 25 апреля. На домашний рынок новый седан должен выйти до конца текущего года, цена пока неизвестна. Arrizo 5 в Китае сегодня стоит от 63 900 юаней, что эквивалентно примерно 619 000 рублей по актуальному курсу. Седан Chery Arrizo 7 обойдется минимум в 82 900 юаней (около 803 000 рублей).

Напомним, «семерку» продавали и в России, однако в 2016-м модель покинула наш рынок из-за низкого спроса. Сегодня Chery представлена в РФ только кроссоверами, у нас доступны «паркетники» Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5. В 2018-м до российского рынка могут добраться еще два SUV марки — Tiggo 4 и Tiggo 7.

По материалам: www.kolesa.ru