Новый седан Chery показали на первых фото

Компания Chery готовит к выходу на местный авторынок своего нового седана. Первые фотографии новинки опубликованы в китайских автомобильных изданиях.

Судя по «шильде», расположенной на дверце багажника, новая 4-дверка от «Чери» получит название Arrizo 6. Заводской индекс этой модели — M1D.

В модельной линейке Chery новый Arrizo 6 расположится между автомобилями Arrizo 5 и Arrizo 7. Дизайн передней части кузова нового седана будет выполнен в новом фирменном стиле китайской марки.

Моторная линейка новой модели «Чери» пока не объявлена. По некоторым данным, приводить в движение Arrizo 6 будет 1,5-литровый турбированный бензиновый агрегат, который устанавливают и в другие автомобили Chery. Мощность мотора пока неизвестна, но в Arrizo 5, точнее его спортивной модификации Sport, этот двигатель выдает 147 лошадиных сил при 210 Нм крутящего момента. Связку ему составляет 5-ступенчатая «механика» или вариатор.

Презентация новинки состоится на автосалоне в Пекине, который откроет свои двери для посетителей и журналистов 25 апреля.