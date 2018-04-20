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Новый седан Chery показали на первых фото
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Новый седан Chery показали на первых фото 

Daily-Motor 22 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Компания Chery готовит к выходу на местный авторынок своего нового седана. Первые фотографии новинки опубликованы в китайских автомобильных изданиях.
Судя по «шильде», расположенной на дверце багажника, новая 4-дверка от «Чери» получит название Arrizo 6. Заводской индекс этой модели — M1D.
В модельной линейке Chery новый Arrizo 6 расположится между автомобилями Arrizo 5 и Arrizo 7. Дизайн передней части кузова нового седана будет выполнен в новом фирменном стиле китайской марки.
Моторная линейка новой модели «Чери» пока не объявлена. По некоторым данным, приводить в движение Arrizo 6 будет 1,5-литровый турбированный бензиновый агрегат, который устанавливают и в другие автомобили Chery. Мощность мотора пока неизвестна, но в Arrizo 5, точнее его спортивной модификации Sport, этот двигатель выдает 147 лошадиных сил при 210 Нм крутящего момента. Связку ему составляет 5-ступенчатая «механика» или вариатор.
Презентация новинки состоится на автосалоне в Пекине, который откроет свои двери для посетителей и журналистов 25 апреля.
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