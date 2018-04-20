Нonda выпустила новый семиместный кроссовер BR‐V

Апгрейд кроссовера Honda BR‐V японцы представили на Индонезийском мотор‐шоу. Главной «изюминкой» обновленного авто, помимо наличия в нем 7 посадочных мест, стал расширенный технический функционал. Об этом сообщило ИА Nation News.

В новой версии Honda

стоит 1,

5-литровый

мотор на 100 «лошадей», который работает в паре с 1,

5-литровым

дизелем.

Среди прочих новинок в машине можно увидеть пересмотренную радиаторную решетку, новейший

мультимедиа-центр

с восьмидюймовым сенсорным экраном и колесные диски из легкосплавного материала на 15 и 16 дюймов.