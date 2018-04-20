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Нonda выпустила новый семиместный кроссовер BR‐V
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Нonda выпустила новый семиместный кроссовер BR‐V 

360tv.ru 28 минут назад
Апгрейд кроссовера Honda BR‐V японцы представили на Индонезийском мотор‐шоу. Главной «изюминкой» обновленного авто, помимо наличия в нем 7 посадочных мест, стал расширенный технический функционал. Об этом сообщило ИА Nation News.
В новой версии Honda
стоит 1,
5-литровый
мотор на 100 «лошадей», который работает в паре с 1,
5-литровым
дизелем.
Среди прочих новинок в машине можно увидеть пересмотренную радиаторную решетку, новейший
мультимедиа-центр
с восьмидюймовым сенсорным экраном и колесные диски из легкосплавного материала на 15 и 16 дюймов.
Тем временем, у россиян на четверть увеличился спрос на автомобили Renault. Продажи «французов» за год выросли на 25%.
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