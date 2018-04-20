АвтоВАЗ отозвал Lada Granta и Kalina

Как сообщила пресс-служба Росстандарта, причиной отзыва стала вероятность того, что при боковом ударе система оповещения ЭРА-ГЛОНАСС может не сработать. На транспортных средствах будет выполнена замена блока системы и контроллера.

"Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", — уточнили в ведомстве.

Обе эти модели входят в самых продаваемых на российском рынке. Так, по итогам марта 2018 года было реализовано 8 381 экземпляров Granta, которая заняла третье место, и 1 841 экземпляр Kalina (23 место).