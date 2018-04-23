Что покажут на Пекинском автосалоне: главные премьеры

Одна из самых интригующих премьер Пекина носит длинное имя Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Это давно обещанный элитным подразделением концерна Daimler внедорожник. Пока — всего лишь концепт-кар, но в серию он пойдет с большой долей вероятности. В линейке Maybach пока есть только удлиненный S-класс. Он пользуется хорошим спросом, но немцы наверняка грезят гораздо большими продажами. Достичь их поможет кроссовер: SUV — это залог успеха в любом сегменте. Изначально ходили слухи, что внедорожный Mercedes-Maybach построят на базе модели GLS нового поколения. Однако показанные на прошлой неделе фотографии машины заставляют в этом усомниться. Дело в том, что это — кроссовер-седан! Уникальное сочетание, которое пока предлагают только Volvo S60 Cross Country и… « Лада Веста Кросс». В салоне царит запредельная роскошь, в которой сочетаются модная светодиодная подсветка со сложным орнаментом, позолота и встроенный в центральную консоль набор для традиционной китайской чайной церемонии. Возможно, внедорожный Mercedes-Maybach и новый GLS действительно окажутся близкими родственниками, но второй вряд ли получит кузов «седан». А вот в такое решение для «Майбаха» верится легко.

Skoda Kamiq — компактный кроссовер, который в Китае заменит модель Yeti. Производить его будет совместное предприятие SAIC-Volkswagen. Компания уверяет, что за пределами Поднебесной машина не появится. А жаль! Построенный на платформе MQB вседорожник вместо устаревшего Yeti оценили бы и в России. Он мог бы составить серьезную конкуренцию Hyundai Creta и Renault Kaptur . Правда, неясно, будет ли у модели полный привод. Основным двигателем окажется полуторалитровый бензиновый атмосферник мощностью 110 л.с. Габариты машины известны: 4390 миллиметров в длину, 1781 — в ширину, 1596 — в высоту и 2610 миллиметров между осями. Фактически дизайн автомобиля уже рассекречен. Снимками поделился и сам производитель, и фотошпионы. Если перевести стоимость базового «Камика» в Китае в рубли, получится около 900 000. За такие деньги ему был бы обеспечен успех на нашем рынке и, возможно, место в ТОП-25 моделей по продажам. Хотя повторимся, что пока планов по выводу новинки за пределы Поднебесной нет.

Баварцы собираются удивить китайцев электромобилем BMW iX3. Сейчас у марки всего две экологически чистых модели, которые составляют линейку суббренда i. Это городской хэтчбек i3 и спорткар i8. Пока об автомобиле не известно ровным счетом ничего: ни дизайн, ни тип силовой установки. Есть мнение, что машина окажется по дизайну предельно близкой к обычному BMW X3 . Сам производитель поделился лишь тизером, на котором виден фрагмент решетки радиатора. Кроссовер iX3 сможет проезжать на электричестве не меньше 400 километров. Можно предположить, что его продажи начнутся с Китая, но модель эта станет глобальной. Учитывая, что в России продаются и i3, и i8, рассчитываем, что появится у дилеров и iX3.

Рамный внедорожник Nissan Terra рассекретили чуть больше месяца назад, а его публичный дебют состоится в выставочных залах Пекинского моторшоу. Модель построена на базе пикапа Navara. Ее главные конкуренты очевидны: Mitsubishi Pajero Sport Toyota Fortuner, ведущие свою родословную от пикапов L200 и Hilux соответственно. Японцы заявляют клиренс в 219 миллиметров. Известно, что китайцам автомобиль предложат с бензиновым атмосферником 2.5 мощностью 185 л.с. С выходом на другие рынки появится и дизель. В «базе» Terra будет заднеприводной, с механической коробкой передач и пятиместным салоном. За доплату установят полноприводную трансмиссию, 7-ступенчатый автомат и третий ряд сидений. Есть очень неплохие шансы, что «рамник» доберется до российского рынка. А возможно — будет локализован на ниссановском заводе в Санкт-Петербурге. Соперники у него сильные, однако Nissan планомерно усиливает свои позиции в сегменте SUV разных форматов, поэтому в появление «Терры»» у нас верится охотно.

Lexus ES седьмой генерации также впервые покажут в Пекине. Он идет на смену не только одноименной модели предыдущего поколения, но и более крупного GS. Последний не нашел своей ниши на рынке, и плохо продающуюся четырехдверку отправили в отставку. Производитель показал дизайн ES в видеотизере. Спереди в наличии характерные особенности свежих «Лексусов»: фары сложной формы, огромная решетка радиатора и характерно изогнутый капот. Обращают на себя внимание мускулистый профиль кузова и оригинальный спойлер на крышке багажника. Никаких подробностей о технике и оснащении автомобиля из официальных источников пока не поступало. По предварительной информации, Lexus ES будет базироваться на платформе TNGA, как и новая Toyota Camry . В моторную гамму включат атмосферную и наддувную «четверки», а также двигатель V6. Будет и обязательный ныне гибрид. В списке опций появится система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов.

И, конечно, будет масса новинок от местных марок. Ожидается несколько стартапов, которые с большой вероятностью после выставки мгновенно забудутся и сами не напомнят о себе. Львиная доля премьер будет на электротяге с разнообразными «фишками». Например, прототип Wey X получил ассистента водителя в виде голограммы 25-летней девушки. Но это чуть ли не единственный дебютант из Китая, о котором что-то стало известно заранее. Все остальные компании скрытничают и блюдут тайну до первого пресс-дня моторшоу. Следите за нашими новостями.