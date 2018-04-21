Внедорожный Maybach оказался кросс-седаном

Mercedes-Maybach уже не раз будоражил общественность промо-материалами о своем грядущем концепте Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. По слухам, шоу-кар станет прототипом серийного внедорожника люксовой марки и, не исключено, что уже в ноябре этого года серийная модель появится перед публикой на Лос-Анджелесском автосалоне. Ранее предполагалось, что в основе внедорожного Maybach будет лежать следующее поколение Mercedes GLS, однако, их визуальное сходство уже под вопросом.

Сегодня усилиями китайских СМИ в Сети появились официальные фото грядущей новинки, и, как оказалось — это седан с высокой крышей и большим дорожным просветом, а вовсе не классический SUV, которым является Mercedes GLS. Откровенно говоря, мы не сразу поверили в правдивость этих изображений, однако они действительно были по ошибке на короткое время опубликованы на официальном сайте Mercedes-Benz

Роскошный автомобиль щеголяет эксклюзивной решеткой радиатора Maybach, уже использующейся на Mercedes-Maybach S-Class и его лимо-версией Pullman, а также разделенным в ретро-стилистике на две части задним остеклением. Стоит отметить, что последняя «фишка» отлично сработала на выдающемся концепте Vision Mercedes-Maybach 6, дебютировавшем два года назад, но в данном случае она выглядит несколько неуместно.

Если верить источникам издания Autocar, то под капотом Vision Ultimate Luxury прячется «табун» из 738 «лошадей», выдаваемых полностью электрической силовой установкой, состоящей из электродвигателя и АКБ на 80 кВтч. По стандарту весьма оптимистичного цикла испытаний NEDC, запаса хода у внедорожного седана должно хватить на 500 км пути, но в реальной жизни эта цифра будет серьезно скорректирована в меньшую сторону.

В «металле» удивительный Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury дебютирует в среду 25 апреля на старте Пекинского автосалона Auto China 2018.