Ещё
Внедорожный Maybach оказался кросс-седаном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внедорожный Maybach оказался кросс-седаном 

Allroader.ru 37 минут назад
Фото: Allroader.ru
Mercedes-Maybach уже не раз будоражил общественность промо-материалами о своем грядущем концепте Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. По слухам, шоу-кар станет прототипом серийного внедорожника люксовой марки и, не исключено, что уже в ноябре этого года серийная модель появится перед публикой на Лос-Анджелесском автосалоне. Ранее предполагалось, что в основе внедорожного Maybach будет лежать следующее поколение Mercedes GLS, однако, их визуальное сходство уже под вопросом.
Сегодня усилиями китайских СМИ в Сети появились официальные фото грядущей новинки, и, как оказалось — это седан с высокой крышей и большим дорожным просветом, а вовсе не классический SUV, которым является Mercedes GLS. Откровенно говоря, мы не сразу поверили в правдивость этих изображений, однако они действительно были по ошибке на короткое время опубликованы на официальном сайте Mercedes-Benz.
Роскошный автомобиль щеголяет эксклюзивной решеткой радиатора Maybach, уже использующейся на Mercedes-Maybach S-Class и его лимо-версией Pullman, а также разделенным в ретро-стилистике на две части задним остеклением. Стоит отметить, что последняя «фишка» отлично сработала на выдающемся концепте Vision Mercedes-Maybach 6, дебютировавшем два года назад, но в данном случае она выглядит несколько неуместно.
Если верить источникам издания Autocar, то под капотом Vision Ultimate Luxury прячется «табун» из 738 «лошадей», выдаваемых полностью электрической силовой установкой, состоящей из электродвигателя и АКБ на 80 кВтч. По стандарту весьма оптимистичного цикла испытаний NEDC, запаса хода у внедорожного седана должно хватить на 500 км пути, но в реальной жизни эта цифра будет серьезно скорректирована в меньшую сторону.
В «металле» удивительный Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury дебютирует в среду 25 апреля на старте Пекинского автосалона Auto China 2018.
Allroader.ru: последние новости
Audi e-Tron обрастает подробностями Ford Kuga 2020 тестируют в новом кузове (Фото) Range Rover для бедных или что изменилось в Ford Explorer 2018
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УАЗик протестировали на бездорожье в США73
Казахстан закрыл границу с Россией81
Украинский форсаж: как поймали пьяного священника27
В Монако представили российский спорткар23
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение