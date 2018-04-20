Компания Renault выступила со спец предложением для корпоративных клиентов

Французская автокомпания предлагает приобретать в лизинг автомодели Dokker с фиксированным первоначальным взносом в 81000 рублей.

Спецпредложение получило название Renault Leasing и действует включительно до конца мая этого года.

Девиз данной акции для корпоративных клиентов звучит так: «Начни сотрудничество с 81000!» Кроме озвученного выше фиксированного взноса, клиентам предложат специальные скидки и даже снижение цены на автомобиль.

Как сообщают в автокомпании, главной целью данного предложения является желание сделать старт бизнес-партнера как можно мягче в плоскости финансовых затрат.

По условиям лизингового партнерства Renault Leasing, партнерам предложено внести первую плату в размере от 10 до 49% от общей суммы. Договор на приобретение машины может быть заключен от года до пяти лет.

У Renault есть еще одно выгодное предложение — «Просто Лизинг», предполагающее предоставление услуг без пакета финансовых документов.