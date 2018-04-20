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Представлено новое спецпредложение по лизингу Renault Dokker
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Представлено новое спецпредложение по лизингу Renault Dokker 

Банки.ру 26 минут назад
Фото: Car.ru
Компания «Renault Россия» запустила новое спецпредложение «Начни партнерство с 81 000» на покупку многофункционального автомобиля Renault Dokker. Об этом сообщается на медиасайте компании, а также на сайте компании «ЮниКредит Лизинг», которая, как указывает «Renault Россия», выступает лизингодателем по программе Renault Leasing.
Корпоративные клиенты смогут приобрести Renault Dokker по программе Renault Leasing с минимальным первоначальным взносом — 81 тыс. рублей. Более подробные параметры лизингового предложения приводятся в сообщении компании «Renault Россия».
Воспользоваться специальным предложением на покупку Renault Dokker можно в официальных дилерских центрах Renault до 31 мая 2018 года.
«В рамках специального предложения «Начни партнерство с 81 000» от Renault Leasing предусмотрено дополнительное снижение стоимости автомобиля и специальные ставки финансирования, что позволит корпоративным клиентам начать использовать Renault Dokker для бизнеса с минимальными первоначальными затратами и оптимальными условиями финансирования», — говорится в сообщениях сторон.
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