Представлено новое спецпредложение по лизингу Renault Dokker

Компания « Renault Россия» запустила новое спецпредложение «Начни партнерство с 81 000» на покупку многофункционального автомобиля Renault Dokker . Об этом сообщается на медиасайте компании, а также на сайте компании «ЮниКредит Лизинг», которая, как указывает « Renault Россия», выступает лизингодателем по программе Renault Leasing.

Корпоративные клиенты смогут приобрести Renault Dokker по программе Renault Leasing с минимальным первоначальным взносом — 81 тыс. рублей. Более подробные параметры лизингового предложения приводятся в сообщении компании «Renault Россия».

Воспользоваться специальным предложением на покупку Renault Dokker можно в официальных дилерских центрах Renault до 31 мая 2018 года.

«В рамках специального предложения «Начни партнерство с 81 000» от Renault Leasing предусмотрено дополнительное снижение стоимости автомобиля и специальные ставки финансирования, что позволит корпоративным клиентам начать использовать Renault Dokker для бизнеса с минимальными первоначальными затратами и оптимальными условиями финансирования», — говорится в сообщениях сторон.