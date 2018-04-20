Renault Dokker стал доступен по программе Renault Leasing

Renault Россия анонсирует старт нового специального предложения «Начни партнерство с 81 000» на покупку многофункционального автомобиля Renault Dokker

До конца мая все клиенты программы Renault Leasing смогут приобрести автомобили Renault Dokker c минимальным первоначальным взносом — всего 81 000 рублей, сообщает пресс-служба концерна.

В рамках специального предложения «Начни партнерство с 81 000» от Renault Leasing предусмотрено дополнительное снижение стоимости автомобиля и специальные ставки финансирования, что позволит корпоративным клиентам начать использовать Renault Dokker для бизнеса с минимальными первоначальными затратами и оптимальными условиями финансирования.

Renault Dokker — это надежный многофункциональный автомобиль для бизнеса, готовый к любым задачам, поэтому в рамках новой бренд-стратегии Renault Dokker представлен слоганом «Моя страна. Мой бизнес. Мой Renault».

Благодаря своей многофункциональности и экономичности, Renault Dokker станет надежным партнером для корпоративных клиентов в сфере строительства, производства, сервисных служб, торговли, для владельцев малого и среднего бизнеса.

Renault Leasing — это специализированная программа Renault Россия, которая позволит приобрести автомобили Renault в лизинг на выгодных условиях во всех официальных дилерских центрах марки. В рамках программы Renault Leasing клиенты могут приобрести автомобиль при наличии первоначального вноса от 10% до 49%, сроком лизинга от года до 5 лет, так же у клиентов Renault есть возможность получить финансирование без предоставления финансовых документов по программе «Просто Лизинг», при этом предварительное решение принимается за 20 минут.

Вам также будет интересно узнать:

Renault Dokker стал доступен по программе Renault Leasing

Фургон Renault Dokker стал дороже на 20 тысяч рублей

Компания Renault отзывает фургоны Master