Audi создала «пятое кольцо»

В рамках проходящей в эти дни в Милане недели дизайна компания Audi представила инсталляцию «Пятое кольцо», созданную совместно с известным архитектурным бюро MAD Archirects. В ней гигантское кольцо соседствует с серийными автомобилями и концепт-каром. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», находящийся на выставке.

В этом году Audi принимает участие в неделе дизайна уже в шестой раз. Инсталляция «Пятое кольцо» представляет собой парящее в воздухе кольцо, расположенное в центре двора, окруженное четырьмя автомобилями марки: это концепт-кар Audi Aicon, два седана Audi A6 и пятидверное купе Audi A7 Sportback.

«Светящееся кольцо, помещенное в квадратные границы внутреннего двора исторического здания, символизирует стремление человечества к совершенству. Кольцо парит над водной гладью, отражая постоянно меняющееся небо. Благодаря этому у зрителей складывается ощущение, будто они гуляют по облакам», — объяснил замысел создателей инсталляции Ма Яньсун, основатель MAD Architects.

Ранее Audi объявила о запуске в России особой серии своих моделей под названием Premium, которая сочетает расширенный пакет оборудования с привлекательной ценой. Все модели линейки Premium получили мультифункциональное рулевое колесо, а большинство — эффектную светодиодную оптику.