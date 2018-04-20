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Audi создала «пятое кольцо»
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Audi создала «пятое кольцо» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В рамках проходящей в эти дни в Милане недели дизайна компания Audi представила инсталляцию «Пятое кольцо», созданную совместно с известным архитектурным бюро MAD Archirects. В ней гигантское кольцо соседствует с серийными автомобилями и концепт-каром. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», находящийся на выставке.
В этом году Audi принимает участие в неделе дизайна уже в шестой раз. Инсталляция «Пятое кольцо» представляет собой парящее в воздухе кольцо, расположенное в центре двора, окруженное четырьмя автомобилями марки: это концепт-кар Audi Aicon, два седана Audi A6 и пятидверное купе Audi A7 Sportback.
«Светящееся кольцо, помещенное в квадратные границы внутреннего двора исторического здания, символизирует стремление человечества к совершенству. Кольцо парит над водной гладью, отражая постоянно меняющееся небо. Благодаря этому у зрителей складывается ощущение, будто они гуляют по облакам», — объяснил замысел создателей инсталляции Ма Яньсун, основатель MAD Architects.
Ранее Audi объявила о запуске в России особой серии своих моделей под названием Premium, которая сочетает расширенный пакет оборудования с привлекательной ценой. Все модели линейки Premium получили мультифункциональное рулевое колесо, а большинство — эффектную светодиодную оптику.
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