Тест-драйв обновленного Subaru Outback: Зоркий взгляд

Пятое поколение Subaru Outback недолго ждало обновления, не более полных трех лет. Что изменилось во флагмане японского бренда, и на чем теперь сделали акцент его создатели? Чтобы изучить все внимательно, мы испытывали машину в столичных пробках, на восьмиполосном автобане и в глухих лесах Житомирщины. И нам есть, что рассказать.

Сколько бы не старались производители седанов, хэтчбеков и других кузовов привлечь внимание к своим продуктам, украинцы все чаще голосуют — естественно, кошельками — за кроссоверы. Сухая статистика такова, что 40% от всех проданных в нашей стране машин приходится на долю в разной степени приподнятых универсалов и SUV. Изначально созданный как универсал повышенной проходимости, Subaru Outback уже явно перерос это обозначение. Как это случилось?

Твои глаза

Вирусная одноименная песня, звучащая сегодня со всех радиостанций, здесь не при чем. Просто теперь «Субару» получил новые полностью светодиодные фары. Теперь его головной свет наделен системой управления фарами в соответствии с поворотом руля, то есть луч света поворачивается за направлением движения автомобиля. На большой скорости это почти незаметно, но при медленном маневрировании производит серьезное впечатление. Форма и передней, и задней оптики практически не изменилась. Самая заметная новая деталь — нижняя часть переднего бампера. Корпусы зеркал заднего вида также немного поменялись в угоду аэродинамике.

Но больше хочется рассказать о новых технических «фишках», которые появились на кузове машины. Три наружные камеры — спереди, сзади и в правом зеркале — помогают сформировать картинку вокруг машины. Правда, датчиков парктроника все же не хватает, потому что к расстоянию до окружающих объектов на картинке с камер нужно привыкать. Трогательная деталь: заботясь о безопасности и хорошей видимости двух камер системы EyeSight, которые расположены под лобовым стеклом, конструкторы разместили на краю правого дворника дополнительную форсунку омывателя. Она срабатывает при каждой мойке лобового стекла.

Несмотря на более модный внешний вид и новые 18-дйюмовые колесные диски, автомобиль ничего не потерял в плане геометрической проходимости. Так, клиренса в 213 мм достаточно для умеренного бездорожья, типичного для смелых выездов на загородные пикники. Мелкие пеньки и самые злые бордюрные камни нам ни по чем.

В глянце

Самое важное нововведение салона обновленного кроссовера — это 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Кроме увеличенной диагонали, монитор стал более отзывчивым на касания, неплохо воспринимает и мультижесты. Благодаря поддержке протоколов Apple CarPlay и Android Auto мультимедиа теперь глубже интегрируется с вашим смартфоном. Поначалу при подключении телефона машина иногда сама начинала воспроизводить музыку. Что за инициатива? Разобрались, дело оказалось в настройках. На этот же дисплей можно вывести картинку с камер кругового обзора. Правда, их всего три — спереди, сзади и в правом зеркале, ситуацию слева водителю придется контролировать самостоятельно.

Торпедо почти не поменяло своей формы, но лишь обновилась центральная консоль.

Мультимедиа получило новые возможности и обновленную графику.

Но вот что выполнено наиболее качественно, так это «колесики» климат-контроля, которые напоминают регуляторы «домашних» аудиосистем hi-end класса. И добротный черный цвет, и четкая работа, и приятная подсветка — все на месте. Собственно аудиосистема также на высоте: звук натуральный и чистый. Набор из 12-ти динамиков производства и настройки Harman-Kardon издают мягкий и теплый звук.

Возможность подключить телефон через Apple CarPlay — приятный бонус.

Глянцевые кнопки на центральной консоли могут понравиться не всем, но читаются они очень хорошо. Новый руль получил иное, более продуманное, расположение и форму клавиш. Такое решение мы уже протестировали на меньшем кроссовере Subaru XV . Дисплей между циферблатами щитка приборов подрос в диагонали, и теперь сфокусирован на отображении статуса систем активной безопасности.

На галерке появилась пара разъемов для зарядки гаджетов.

Кресла обоих рядов по-американски удобные и широкие. Трудно представить человека, которому в них будет тесно. Место водителя снабжено двухпозиционной памятью. Учтите, что если вы не «запомните» свое положение, то машина при каждой посадке для удобства будет отодвигать его назад, и настраивать вам придется заново. Возможно, креслам немного не хватает боковой поддержки, но какие же они удобные, если ехать без чрезмерной драйверской активности!

Десяток пройденных километров по разбитому грейдеру лишь усилил наши с фотографом впечатления — машина комфортная. В распоряжении пассажиров галерки теперь пара USB-разъёмов, которые скрываются за общей крышечкой. Угол наклона спинки теперь также изменяется, для этого предусмотрен рычажок в интересном месте — под боковыми ремнями безопасности.

Систему кругового обзора можно включить кнопкой возле электрического ручника.

Багажник очень вместительный, 512 литров в походном положении и целых 1848 литров, если сложить спинки второго ряда. Кстати, сложить их можно как из салона, так и из багажного отсека. Очень редко у кого для трансформации нужно просто легонько потянуть за рычаг, обычно потом нужно еще что-то поправлять. Но герой нашего теста как раз исключение из правила.

В походном положении багажник немаленький…

…если же сложить спинку, получаем целый полигон.

На ринге боксер

Технически обновленный Subaru Outback — это классика «субаровского» жанра. К примеру, двигатель — оппозитный 2,5-литровый атмосферный бензиновый. Мощность в 175 л. с. и максимальный крутящий момент в 235 Нм не кружат голову своими цифрами, да и динамика разгона сдержанная. Но автомобиль очень упорный, равномерный разгон продолжается далеко за 100 км/ч. Кстати, 100 км/ч кроссовер достигает за 10,2 секунды. А что же у нас с топливным аппетитом? Он вполне ожидаем для такого мотора и такой машины — по трассе с включенным адаптивным круиз-контролем мы тратили около 6,5 литра на 100 км. В городе же расход легко поднимался на 2,5-3 литра.

Понять, какая трансмиссия сопряжена с силовым агрегатом, можно только заглянув в руководство по эксплуатации. Да, мы имеем дело с вариатором Lineartronic. Но шесть предустановленных виртуальных передач так реалистично работают, меняя обороты двигателя и дергая стрелку тахометра, что в вариатор не сразу и веришь. С обновлением на Lineartronic стали устанавливать цепь с укороченным звеном. Это позволило снизить шум работы и немного уменьшить расход топлива. Фирменный постоянный ассиметричный полный привод постоянно меняет соотношение между осями. По умолчанию — на передок идет 60% тяги.

Подвеска, спереди стойки McPherson, сзади многорычажка, после рестайлинга слегка перенастроена, в ней прописались новые амортизаторы и пружины. Но собственно, этот фактаж важен только для сотрудников отдела сервиса. Нам важнее то, что «Субару» очень комфортна. Сочетание отличной шумоизоляции и мягкой ходовой позволяют игнорировать большинство неровностей, будь то дыры в асфальте, или разбитая лесовозами грунтовка.

Главной инновацией в сфере активной безопасности можно считать комплекс EyeSight. Так, функция предаварийного торможения предупреждает водителя о необходимости тормозить перед другим автомобилем или препятствием впереди. Если водитель не предпринимает соответствующие меры, тормоза применяются автоматически, чтобы уменьшить последствия столкновения или вовсе предотвратить его.

Встроенный адаптивный круиз-контроль поддерживает предварительно установленную скорость автомобиля. К счастью, за неделю теста в работу включались только помощник слежения за машинами в пробках и ассистент, притормаживающий перед перебегающим дорогу пешеходом. Но реагируют на изменение ситуации они моментально.

Старый друг

От поколения к поколению характер Subaru Outback меняется мало, все лучшее сохраяется и в этой модели: отличный комфорт, полный привод, просторный салон. Но системы активной безопасности открывают перед «Субариком» новых покупателей — молодых, требовательных, амбициозных. И кроссоверу есть что им предложить. Даже если их занесет к заброшенному каменному карьеру — как нас, к примеру.