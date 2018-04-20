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Рассекречен особый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport Rockford
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Рассекречен особый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport Rockford 

Car.ru 34 минуты назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Mitsubishi представил на автовыставке в Индонезии особую версию вседорожника Pajero Sport Rockford.
Уже из названия ясно, что модель укомплектована люксовой аудиосистемой от Rockford Fosgate. Также особую серию окрасили в чёрный цвет Diamond Black.
Кроме того, автомобиль наградили уникальными накладками на бамперах, хромированными корпусами наружных зеркал, эксклюзивными колёсными дисками на 18 дюймов и логотипом Rockford.
Техническое оснащение лимитированной Pajero Sport не будет отличаться от обычных внедорожников. В моторном отсеке машины стоит прежняя 2,4-литровая турбодизельная установка с цепным ГРМ, производительность которой 181 л.с. Вместе с ней трудиться автомат на 5 ступеней.
Цена нового автомобиля пока не сообщается. Тираж особого варианта будет всего 1 000 единиц.
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