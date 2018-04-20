Рассекречен особый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport Rockford

Автохолдинг Mitsubishi представил на автовыставке в Индонезии особую версию вседорожника Pajero Sport Rockford.

Уже из названия ясно, что модель укомплектована люксовой аудиосистемой от Rockford Fosgate. Также особую серию окрасили в чёрный цвет Diamond Black.

Кроме того, автомобиль наградили уникальными накладками на бамперах, хромированными корпусами наружных зеркал, эксклюзивными колёсными дисками на 18 дюймов и логотипом Rockford.

Техническое оснащение лимитированной Pajero Sport не будет отличаться от обычных внедорожников. В моторном отсеке машины стоит прежняя 2,4-литровая турбодизельная установка с цепным ГРМ, производительность которой 181 л.с. Вместе с ней трудиться автомат на 5 ступеней.

Цена нового автомобиля пока не сообщается. Тираж особого варианта будет всего 1 000 единиц.