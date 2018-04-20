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Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
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Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Фирменные фото концепта роскошного кроссовера Mercedes-Maybach GLS утекли в Сеть до премьеры на автосалоне в Пекине, которая ожидается 25 апреля. И сразу сюрприз: вместо традиционных «кроссоверных» форм у шоу-кара облик седана.
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