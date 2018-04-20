Таких еще не было: Mercedes удивил необычным Maybach

Известно, что 25 апреля будет представлен прототип, однако серийную версию долго ждать не придется. Как сообщает Carscoops, «товарный» вариант поступит в продажу в 2020 году и, вероятнее всего, будет оснащаться гибридной силовой установкой. Информации о ней пока немного: по предварительным данным, в ее состав войдет турбомотор V8 объемом 4 литра, а суммарная отдача агрегатов будет достигать 500 л.с.

Пока же шоу-кар получил название Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Ранее в Сети появились изображения салона автомобиля: он выполнен из белой кожи с золотыми декоративными элементами и оборудован столиком с чайником и чашками.

Что же касается свежих снимков экстерьера, то можно заметить, что автомобиль получил внушительный дорожный просвет, раздутые колесные арки, заднюю оптику в стиле последних моделей Mercedes и стильные диски со спицами, напоминающими лопатки реактивного двигателя. При этом концепт лишен традиционных боковых зеркал — они заменены камерами.