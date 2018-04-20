Ещё
Таких еще не было: Mercedes удивил необычным Maybach
Далее:
Читайте также:
Ещё

Таких еще не было: Mercedes удивил необычным Maybach 

Авторамблер 35 минут назад
Фото: Авторамблер
Известно, что 25 апреля будет представлен прототип, однако серийную версию долго ждать не придется. Как сообщает Carscoops, «товарный» вариант поступит в продажу в 2020 году и, вероятнее всего, будет оснащаться гибридной силовой установкой. Информации о ней пока немного: по предварительным данным, в ее состав войдет турбомотор V8 объемом 4 литра, а суммарная отдача агрегатов будет достигать 500 л.с.
Пока же шоу-кар получил название Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Ранее в Сети появились изображения салона автомобиля: он выполнен из белой кожи с золотыми декоративными элементами и оборудован столиком с чайником и чашками.
Что же касается свежих снимков экстерьера, то можно заметить, что автомобиль получил внушительный дорожный просвет, раздутые колесные арки, заднюю оптику в стиле последних моделей Mercedes и стильные диски со спицами, напоминающими лопатки реактивного двигателя. При этом концепт лишен традиционных боковых зеркал — они заменены камерами.
Авторамблер: последние новости
АвтоВАЗ отозвал Lada Granta и Kalina Tesla второй раз с начала года остановила сборку Model 3 Рассекречен салон нового Mercedes-Maybach
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ «АвтоВАЗа» Илону Маску141
Мотоциклистам отказывают в ОСАГО57
Девушке в багажнике авто сломали ноги3
Китайский урод для субербогачей48
Красота Женевского автосалона37
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
00:29
Дом взорвался после ДТП на глазах полиции
ДТП
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение