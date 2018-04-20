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Honda представила новый внедорожник
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Honda представила новый внедорожник 

Мир24 33 минуты назад
Фото: Мир24
Японский автопроизводитель Honda представил на Индонезийском автосалоне новый внедорожник BR-V. Модель имеет семь мест, выполнена в футуристическом дизайне и рассчитана на широкую аудиторию.
Автомобиль создан на базе другого знаменитого продукта Honda — Mobilio. Он будет оснащаться 1,5-литровыми дизельным и бензиновым атмосферным двигателем мощностью в 120 лошадиных сил. Также BR-V получит механический и автоматический варианты шестиступенчатой трансмиссии.
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Эксперты также отмечают многофункциональность и хороший обзор из салона автомобиля. На приборной панели BR-V расположился широкий сенсорный дисплей, с помощью которого происходит управление мультимедиа и климатом в салоне, а на трехспицевом рулевом колесе располагается множество функциональных клавиш.
В отличие от многих современных изысканий в классе SUV, автомобиль имеет «честный» внедорожный клиренс высотой в 185 миллиметров, что позволяет забыть о проблемах с бордюрами и ухабами.
В пересчете на российскую валюту стоимость автомобиля в базовой комплектации составит около миллиона рублей. Он рассчитан преимущественно на азиатский рынок, а также на большие семьи и любителей коллективных путешествий из других регионов, в том числе — из России.
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