Для тех, кто привык всегда побеждать! Lexus LX в Лексус — Измайлово

До 30 апреля 2018 года воспользуйтесь возможностью приобрести Lexus LX на привилегированных условиях в Лексус — Измайлово. Получите преимущество по программе Lexus Trade-In в размере до 300 000 рублей* при покупке Lexus LX в обмен на ваш текущий автомобиль.

Побеждать, чтобы быть на высоте. Или быть на высоте, чтобы всегда побеждать. Для тех, кто выбирает Lexus LX, положение определяет не порядок слов, а уровень возможностей.

За рулем роскошного флагманского внедорожника Lexus LX вы всегда и везде выше обстоятельств, а ваше положение неизменно говорит об успехе.

Обеспечьте себе особое спокойствие и уверенность во время владения вашим Lexus LX благодаря автоматическому подключению к программе Lexus «Помощь на дороге» сроком на 3 года при покупке автомобиля. **

Выбрать Lexus из наличия

Информацию о действующих ценах на автомобили Lexus, количестве автомобилей, а также иные подробности уточняйте в Лексус — Измайлово на официальном сайте или по телефону +7 (495) 666-2000

Ждем Вас ежедневно с 9.00 до 21.00 По адресу: Горьковское шоссе, 1-й км от МКАД

www.lexus-i.ru *Трейд-ин. С 1 по 30 апреля 2018 года при условии сдачи автомобиля (а/м) с пробегом по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) при покупке а/м Lexus LX 2017 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 300 000 рублей, Lexus LX 2018 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 250 000 рублей. Выгода достигается посредством предоставления скидки от максимальной цены перепродажи (МЦП) а/м. Количество а/м ограниченно. Подробности об организаторе акции, порядке и условиях ее проведения уточняйте Лексус — Измайлово по телефону +7 (495) 666-2000.

**Участвующие автомобили: Lexus LX (автомобили, проданные после 01 марта 2018г.). Срок действия программы: 60 месяцев со дня приобретения нового автомобиля первым клиентом. Получить более подробную информацию о программе «Помощь на дороге» при покупке Lexus LX вы можете у Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус и в контакт-центре программы Lexus «Помощь на дороге» по телефону 8 800 333 85 51 (звонок по России бесплатный). С полными правилами программы вы можете ознакомиться на сайте Лексус — Измайлово