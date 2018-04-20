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Наслаждайтесь реальностью с новым Volkswagen Tiguan City
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Наслаждайтесь реальностью с новым Volkswagen Tiguan City 

Wroom.ru 14 минут назад
Фото: Wroom.ru
Благодаря эффектному дизайну Volkswagen Tiguan City не только привлекает внимание, но и производит впечатление. Стильный внешний вид придает особый характер, а уникальные инновационные технологии, широкие возможности персонализации и мощная динамика делают его непревзойденным на любых дорогах и на бездорожье.
Яркий дизайн Volkswagen Tiguan отличается не только эффектным внешним видом, но и функциональностью. В первую очередь речь идёт о пакете Off-Road, доступном в качестве дополнительной опции. И куда бы вы ни поехали, линейка мощных двигателей и постоянный полный привод 4Motion с различными профилями движения обеспечат вам максимальную проходимость, высочайший комфорт и удовольствие от поездки.
Только до 30 апреля дилерский центр «Автономия» предлагает вам приобрести Volkswagen Tiguan City с преимуществом до 195 000 рублей*.
Выбрать Volkswagen Tiguan из наличия
Узнайте больше о новом Volkswagen Tiguan и условиях его приобретения у специалистов дилерского центра по телефону +7 (495) 256-24-58  Записаться на тест-драйв
Официальный дилер Volkswagen «Автономия»
Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.
www.vw-autonomy.ru  *Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Tiguan 2018 г. выпуска в готовой комплектации City (Сити) в период с 01.04.2018 по 30.04.2018 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen специальной цены, а также за счет предоставления скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 1 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.
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