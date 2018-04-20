Наслаждайтесь реальностью с новым Volkswagen Tiguan City

Благодаря эффектному дизайну Volkswagen Tiguan City не только привлекает внимание, но и производит впечатление. Стильный внешний вид придает особый характер, а уникальные инновационные технологии, широкие возможности персонализации и мощная динамика делают его непревзойденным на любых дорогах и на бездорожье.

Яркий дизайн Volkswagen Tiguan отличается не только эффектным внешним видом, но и функциональностью. В первую очередь речь идёт о пакете Off-Road, доступном в качестве дополнительной опции. И куда бы вы ни поехали, линейка мощных двигателей и постоянный полный привод 4Motion с различными профилями движения обеспечат вам максимальную проходимость, высочайший комфорт и удовольствие от поездки.

Только до 30 апреля дилерский центр «Автономия» предлагает вам приобрести Volkswagen Tiguan City с преимуществом до 195 000 рублей*.

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Узнайте больше о новом Volkswagen Tiguan и условиях его приобретения у специалистов дилерского центра по телефону +7 (495) 256-24-58 Записаться на тест-драйв

Официальный дилер Volkswagen «Автономия»

Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.

www.vw-autonomy.ru *Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Tiguan 2018 г. выпуска в готовой комплектации City (Сити) в период с 01.04.2018 по 30.04.2018 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen специальной цены, а также за счет предоставления скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 1 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.