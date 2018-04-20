Volkswagen ID R Pikes Peak готовится к дебюту 

Немецкая корпорация собирается буквально через пару дней продемонстрировать все возможности и преимущества нового Volkswagen ID R Pikes Peak. Презентация состоится 22 апреля во время подъема на холм Пайкс-Пик.
В этом месяце автомобиль примет участье в знаменитой гонке Pikes Peak International Hillclimb в Колорадо. Такая модель напоминает гибридные прототипы, которые Porsche и Audi представляют последние годы, однако в нем отсутствует двигатель внутреннего сгорания и он не должен соблюдать более жесткие требования, выпущенные Международной автомобильной федерацией FIA и крупнейшего автомобильного клуба Франции ACO. Судя из наименования транспортное средство было специально создано для победы в предстоящем соревновании, поэтому неудивительно, что Volkswagen так смело заявляет о модели. Напоминаем, ежегодная гонка Pikes Peak International Hill Climb (еще известна как «Гонка в облаках») представляет собой 19,99 километровую дистанцию, включающую 156 поворотов по пути подъема на гору Пайкс-Пик.