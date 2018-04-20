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В России отзывают 25 тыс. Mercedes-Benz
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В России отзывают 25 тысяч автомобилей Mercedes-Benz 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 24 тысячи 763 своих автомобилей, говорится на официальном сайте Росстандарта. Под отзывную акцию попали модели A-Class, B-Class, C-Class, CLA, GLA и GLC, реализованные в РФ в период с 2014 по 2017 годы.
Причиной сервисной кампании называют вероятность срабатывания подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда.
Всех владельцев отозванных автомобилей в России в ближайшее время оповестят о необходимости посещения официальных сервисов, где будут проведены проверка и в случае необходимости — ремонтные работы, затраты на которые возьмет на себя российское представительство Mercedes-Benz.
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