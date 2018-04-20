Бизнес-седаны занимают долю в 3,3% на авторынке РФ

Бизнес-седаны занимают долю в 3,3% на авторынке РФ За первые три месяца 2018 года машины Е-сегмента (бизнес-класс) разошлись на российском рынке в количестве 10 606 ед., что соответствует доле в 3,3% в объеме всех автомобильных продаж. В сравнении с результатом продаж за аналогичный период 2017 года (10 388 ед.) показатели реализации автомобилей Е-класса выросли за это время на 2,1%.

Среди машин Е-сегмента первое место по продажам за первый квартал 2018 года занимает Toyota Camry. В отчетные три месяца этот седан разошелся на рынке в количестве 5839 ед., — это на 1,2% больше прошлогодних продаж модели (5769 ед.). Mercedes-Benz E-Класса занимает в рейтинге сегмента второе место и заметно отстает от лидера продаж. Немецкая модель в I квартале была продана в количестве 1247 ед., что на 4,4% больше прошлогоднего результата (1194 ед.). На третьем месте среди седанов бизнес-класса находится BMW 5-Серии: 1237 ед. авто, реализованных за первые три месяца этого года (-3,4% к прошлогоднему результату — 1281 шт.). В ведущую «пятерку» сегмента Е за январь-март этого года еще два места заняли модели Skoda Superb Audi A6 — 540 и 474 ед. авто соответственно. В сравнении с 2017 годом продажи Skoda Superb увеличились на 109,3% (с 258 ед.), а объем реализации Audi A6, наоборот, сократился на 46,3% (с 883 ед. авто).

Добавим, что сегодня на российском рынке стартовали продажи обновленного седана Toyota Camry питерской сборки. Стоимость модели начинается от 1,4 млн рублей за базовую комплектацию. На покупателям нового Toyota Camry предлагаются модели с тремя на выбор силовыми агрегатами.