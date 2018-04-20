Toyota Camry новой формации доступна в автосалонах России

Российские автодилеры японского автобренда Toyota дали старт продаж бизнес-седана Camry. Данная автомодель производится на петербургской площадке автоконцерна.

По силовой части автоновинка на российском авторынке предложена в трех модификациях: двухлитровый мотор на 150 л.с., 2,5-литровый мотор на 181 л.с., а также 3,5-литровый мотор на 249 л.с.

Две первые модификации идут с шестиступенчатой коробкой-автоматом. Для 3,5-литрового мотора V6 в комплектацию включена восьмиступенчатая автоматическая коробка.

Модификация «Стандарт» доступна за 1399000 рублей, что на 8000 дешевле модели-предшественницы. В данной версии предложен стандартный набор опций.

В том числе светодиодная оптика, климатический контроль, электропривод зеркал и стекол, легкосплавные колесные диски.

Модификация «Стандарт Плюс» стоит от 1623000 рублей. Самая дорогостоящая модификация Executive Safety имеет ценник 2141000 рублей.