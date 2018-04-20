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Toyota Camry новой формации доступна в автосалонах России
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Toyota Camry новой формации доступна в автосалонах России 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Российские автодилеры японского автобренда Toyota дали старт продаж бизнес-седана Camry. Данная автомодель производится на петербургской площадке автоконцерна.
По силовой части автоновинка на российском авторынке предложена в трех модификациях: двухлитровый мотор на 150 л.с., 2,5-литровый мотор на 181 л.с., а также 3,5-литровый мотор на 249 л.с.
Две первые модификации идут с шестиступенчатой коробкой-автоматом. Для 3,5-литрового мотора V6 в комплектацию включена восьмиступенчатая автоматическая коробка.
Модификация «Стандарт» доступна за 1399000 рублей, что на 8000 дешевле модели-предшественницы. В данной версии предложен стандартный набор опций.
В том числе светодиодная оптика, климатический контроль, электропривод зеркал и стекол, легкосплавные колесные диски.
Модификация «Стандарт Плюс» стоит от 1623000 рублей. Самая дорогостоящая модификация Executive Safety имеет ценник 2141000 рублей.
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