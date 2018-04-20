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Новый седан Mercedes-Benz A-Class: первое изображение
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Новый седан Mercedes-Benz A-Class: первое изображение 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В Сети появилась фотография седана Mercedes-Benz A-Class нового поколения, публичный дебют которого состоится на следующей неделе в Пекине. На снимке, опубликованном CarNewsChina, изображена машина с удлиненной колесной базой, предназначенная для китайского рынка.
По предварительной информации, четырехдверку оснастят турбированным мотором объемом 1,4 или 2,0 литра. Коробка передач в обоих случаях одна — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Производство модели будет налажено на совместном предприятии Beijing-Benz.
Предвестником товарного седана стал прототип Concept A Sedan, представленный на моторшоу в Шанхае весной прошлого года. Новинка демонстрировала вектор развития дизайна будущих компактных моделей Mercedes-Benz.
Хэтчбек A-Class нового поколения показали в феврале, а до российского рынка машина добралась в апреле. Модель предлагается только с одним 163-сильным мотором 1.3 и роботизированной коробкой передач. Цены на машину начинаются от 1,7 миллиона рублей.
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