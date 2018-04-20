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Land Rover возродит Freelander, сделав его очень маленьким кроссовером
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Land Rover возродит Freelander, сделав его очень маленьким кроссовером 

Motor.ru 26 минут назад
Фото: Motor.ru
В течение ближайших четырех лет компания Land Rover выпустит сразу несколько новых моделей. По данным издания Autocar, одной из них станет компактный кроссовер, «возрождающий дух» Freelander, но по размерам меньше оригинальной модели.
В основу такой машины ляжет модернизированная и укороченная версия платформы D8. На ней построены Discovery Sport, Range Rover Evoque и Jaguar E-Pace. При этом производитель рассматривает возможность постройки трех версий внедорожника: утилитарной, которая войдет в линейку Defender, обычной — Land Rover и роскошной — Range Rover.
Ожидается, что длина новинки не превысит 4200 миллиметров (длина Freelander первого поколения — 4420 миллиметров). Конкурировать самый маленький внедорожник Land Rover будет с Audi Q2, Jeep Renegade и MINI Countryman. На рынок модель выйдет не ранее 2021 года.
Чуть раньше стало известно, что в линейке Land Rover Defender появится пикап с одинарной кабиной. Модель будет конкурировать с Mercedes-Benz X-Class и получит несколько версий — от утилитарной до роскошной.
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