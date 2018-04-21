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Land Rover возродит Freelander
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Land Rover возродит Freelander 

Allroader.ru 21 апреля 2018
Фото: MotorPage.ru
Британская компания Land Rover планирует выпустить через три года новый кроссовер, занимающий положение базовой модели бренда. По некоторым данным, автомобиль получит имя Freelander, присутствовавшее в модельном ряду бренда на протяжении двух десятилетий.
По неофициальным данным, новинка перейдет в меньший класс — длина кузова кроссовера составит около 4 200 мм. При этом он будет построен на существующем шасси D8 от Land Rover Discovery Sport текущей генерации с соответствующей коррекцией габаритов платформы и ее стоимости. Уточним, что Discovery Sport и является сменщиком прошлого Freelander.
Полный привод сохранится без изменений, при этом шасси пройдет модернизацию, позволяющую использовать его совместно с гибридными силовыми установками. Никакой информации о наборе доступных силовых агрегатов или внешности будущего внедорожника не сообщается.
Планируется, что новый Freelander будет конкурировать с такими кроссоверами как Audi Q2 и Jeep Renegade. Появление Land Rover Feelander ожидается только в 2021 году, поэтому до этого времени в Сети еще неоднократно «всплывут» более подробные данные о новинке британского бренда.
Напомним, что корпорация Jaguar Land Rover планирует разработать несколько моделей компактных SUV, в том числе, под маркой Range Rover, чтобы иметь представительство в одном из наиболее популярных сегментов современного автомобильного рынка.
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