Land Rover возродит Freelander

Британская компания Land Rover планирует выпустить через три года новый кроссовер, занимающий положение базовой модели бренда. По некоторым данным, автомобиль получит имя Freelander, присутствовавшее в модельном ряду бренда на протяжении двух десятилетий.

По неофициальным данным, новинка перейдет в меньший класс — длина кузова кроссовера составит около 4 200 мм. При этом он будет построен на существующем шасси D8 от Land Rover Discovery Sport текущей генерации с соответствующей коррекцией габаритов платформы и ее стоимости. Уточним, что Discovery Sport и является сменщиком прошлого Freelander.

Полный привод сохранится без изменений, при этом шасси пройдет модернизацию, позволяющую использовать его совместно с гибридными силовыми установками. Никакой информации о наборе доступных силовых агрегатов или внешности будущего внедорожника не сообщается.

Планируется, что новый Freelander будет конкурировать с такими кроссоверами как Audi Q2 Jeep Renegade. Появление Land Rover Feelander ожидается только в 2021 году, поэтому до этого времени в Сети еще неоднократно «всплывут» более подробные данные о новинке британского бренда.